أخبار عاجلة

"الأمن العام" ينفّذ حملة ميدانية شاملة لضبط الشاحنات المخالفة -
"ماكرون" يعترف بارتكاب فرنسا مجزرة الجزائريين.. ويندد بجرائم لا مبرر لها -
الْتقى عددًا من المسؤولين.. رئيس اتحاد الكرة الطائرة يشارك في اجتماع الاتحاد الدولي -
جبران باسيل: التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب ألا يتوقف -
فلسطين تسجل 270 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا -
دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريمه بمهرجان الجونة: «أيقونة السينما المصرية» -
على رأسهم صلاح.. أعظم 5 لاعبين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي -
الشعباني: التعادل أمام بطل أوغندا فى عقر داره خادع -
«زيدان» يرفض إغراءات نيوكاسل يونايتد -
الصحة العراقية تسجل 1077 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن.. ولن يتم السماح بتصدير الأرز

Print
وزير التموين: زيادة سعر الخبز في صالح المواطن.. ولن يتم السماح بتصدير الأرز وزير : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن.. ولن يتم السماح بتصدير الأرز

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال على المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، إن ارتفاع سعر الوقود يرتبط دائما بالأسعار العالمية للطاقة، مضيفا: «لابد أن نشارك كمجتمع في حل المشاكل التي تظهر خارج نطاق ».

ولفت المصيلحي، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، إلى أن الأسعار العالمية للوقود تنعكس على الأسعار المحلية، ومن المهم أن نكون واقعيين وهناك شفافية ووضوح بشان الوقود، كما توجد لجنة تنعقد كل 3 شهور وتحدد أسعار الوقود وفقا للأسعار العالمية.

وأكد المصيلحي أن زيادة أسعار البنزين والغاز لن تؤثر على أي سلع غذائية، كما أنه لابد أن يدرك المواطن أن هناك ارتفاعا في طلبات استيراد السلع عالميا، كما يوجد مخزون استراتيجي من السلع حتى لا يتأثر المواطن.

وكشف وزير التموين أن زيادة سعر الخبز في صالح المواطن، وسيتم إعادة صياغة الدعم وتوجيهه للمواطنين وفقا لدرجة احتياجهم، والرئيس طلب وضع سيناريوهات مختلفة بشأن سعر الخبز.

واستطرد وزير التموين أنه يجب أن يحافظ المجتمع على إتاحة السلع وتواجدها في الأسواق بسعر عادل، موضحا أن الأزمات تحدث عندما لا نتواكب مع القواعد المنظمة للأسعار محليا وعالميا، وهناك توقعات بزيادة الأسعار لأن عجلة الاقتصاد بدأت تتحرك.

وتابع المصيلحي: «قادرون على استيعاب زيادة الأسعار لعدم تأثر المواطن بها، وهناك مخزون استراتيجي من القمح خمسة شهور ونصف شهر، ومخزون استراتيجي من السكر خمسة شهور ونصف شهر ومخزون استراتيجي من الأرز ثلاثة شهور».

وشدد وزير التموين على أن المساحة المنزرعة من الأرز أكثر من احتياجات المواطنين، ولن يتم السماح بتصدير الأرز، فهو موجود ومتاح للمواطنين، وهناك اكتفاء ذاتي من الأرز.

وقال إن الرقابة على الأسعار يجب أن تأتى من المواطن، موضحا أنه لن يتم تعيين مفتشين تموين جدد، فهناك 39 ألف منفذ تمويني و30 ألف مخبز و6500 مفتش تمويني، والرقيب الحقيقي على الأسواق هو المستهلك.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريمه بمهرجان الجونة: «أيقونة السينما المصرية»

دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريمه بمهرجان الجونة: «أيقونة السينما المصرية»

بالصور.. تفاصيل الاستعدادات النهائية لحفل زفاف ابنة بيل جيتس والمصري نايل نصار

بالصور.. تفاصيل الاستعدادات النهائية لحفل زفاف ابنة بيل جيتس والمصري نايل نصار

سفير مصر بالنيجر يؤازر الأهلي أمام الحرس الوطني

سفير مصر بالنيجر يؤازر الأهلي أمام الحرس الوطني

السيسي: حجم المباني الموجودة بجانب الطريق الدائري «هائل وضخم جدًا»

السيسي: حجم المباني الموجودة بجانب الطريق الدائري «هائل وضخم جدًا»