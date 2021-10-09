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قال على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن ارتفاع سعر الوقود يرتبط دائما بالأسعار العالمية للطاقة، مضيفا: «لابد أن نشارك كمجتمع في حل المشاكل التي تظهر خارج نطاق مصر».

ولفت المصيلحي، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، إلى أن الأسعار العالمية للوقود تنعكس على الأسعار المحلية، ومن المهم أن نكون واقعيين وهناك شفافية ووضوح بشان أسعار الوقود، كما توجد لجنة تنعقد كل 3 شهور وتحدد أسعار الوقود وفقا للأسعار العالمية.

وأكد المصيلحي أن زيادة أسعار البنزين والغاز لن تؤثر على أي سلع غذائية، كما أنه لابد أن يدرك المواطن أن هناك ارتفاعا في طلبات استيراد السلع عالميا، كما يوجد مخزون استراتيجي من السلع حتى لا يتأثر المواطن.

وكشف وزير التموين أن زيادة سعر الخبز في صالح المواطن، وسيتم إعادة صياغة الدعم وتوجيهه للمواطنين وفقا لدرجة احتياجهم، والرئيس السيسي طلب وضع سيناريوهات مختلفة بشأن سعر الخبز.

واستطرد وزير التموين أنه يجب أن يحافظ المجتمع على إتاحة السلع وتواجدها في الأسواق بسعر عادل، موضحا أن الأزمات تحدث عندما لا نتواكب مع القواعد المنظمة للأسعار محليا وعالميا، وهناك توقعات بزيادة الأسعار لأن عجلة الاقتصاد بدأت تتحرك.

وتابع المصيلحي: «قادرون على استيعاب زيادة الأسعار لعدم تأثر المواطن بها، وهناك مخزون استراتيجي من القمح خمسة شهور ونصف شهر، ومخزون استراتيجي من السكر خمسة شهور ونصف شهر ومخزون استراتيجي من الأرز ثلاثة شهور».

وشدد وزير التموين على أن المساحة المنزرعة من الأرز أكثر من احتياجات المواطنين، ولن يتم السماح بتصدير الأرز، فهو موجود ومتاح للمواطنين، وهناك اكتفاء ذاتي من الأرز.

وقال إن الرقابة على الأسعار يجب أن تأتى من المواطن، موضحا أنه لن يتم تعيين مفتشين تموين جدد، فهناك 39 ألف منفذ تمويني و30 ألف مخبز و6500 مفتش تمويني، والرقيب الحقيقي على الأسواق هو المستهلك.