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المأذونين الشرعيين: زواج المحلل باطل شرعاً ولا يجوز فعله

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المأذونين الشرعيين: زواج المحلل باطل شرعاً ولا يجوز فعله المأذونين الشرعيين: زواج المحلل باطل شرعاً ولا يجوز فعله

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تحدث إبراهيم على سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، عن مواطن مصري، أنه تزوج 33 مرة «محلل شرعي» من أجل إعادة الزوجات إلى أزواجهن بعد أن طلقن ثلاث مرات كـ«عمل خيري لوجه الله»، مشيرا إلى أن الأصل في الزواج يبنى على السكينة والمودة والرحمة، والزواج كما قال عنه رب العزة «وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍۢ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا».

وأضاف «سليم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رمضان حبيب، ببرنامج «أنا والمسئول»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الزواج هو ميثاق من أوثق العقود ويشهد عليه رب العزة والملائكة ولا يجوز التلاعب فيه ولا يجوز الاستهزاء به والمحلل الشرعي لا يجوز من الناحية الشرعية، موضحا أن الأصل في عقد الزواج بالشريعة الديمومة والاستمرار، ويظهر هذا واضحا من خلال تحريم الإسلام لكل زواج مؤقت.

وتابع: «النكاح المؤقت باطل، سواء قيد بمدة مجهولة أو معلومة، وهو نكاح المتعة»، مشيرا إلى أن حكم زواج المحلل والتى حسمته دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف بأنه باطل ولا يحل، مع تحريم زواج المحلل «زواج شخص من امرأة بقصد تحليل عودتها لزوجها الأول بعد الطلاق للمرة الثالثة».

المصرى اليوم

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