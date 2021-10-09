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العالم بدأ العمل من جديد.. وزير : زيادة البنزين لن تؤثر على السلع الغذائية

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العالم بدأ العمل من جديد.. وزير التموين: زيادة البنزين لن تؤثر على أسعار السلع الغذائية العالم بدأ العمل من جديد.. وزير : زيادة البنزين لن تؤثر على السلع الغذائية

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قال على المصيلحي، وزير ، إن ملف زيادة الوقود يسير مع الأسعار العالمية، مضيفا: «الأسعار العالمية تنعكس على الأسعار المحلية».

وأضاف المصيلحي، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «زيادة أسعار البنزين لن تؤثر على أسعار أي سلعة غذائية».

وتابع: «على المواطن أن يعلم أن العالم بدأ يعمل من جديد بعد تداعيات جائحة كورونا، وبدأت الطلبات ترتفع على القمح والأرز وبالتالي ترتفع الأسعار عالميا».

وأكمل: «من خلال المخزون الاستراتيجي تستوعب الزيادة في الأسعار العالمية للسلع، ونعمل على توفير السلع بأسعار ملائمة للمواطن، ولدينا مخزون استراتيجي 5.5 شهر من القمح والسكر».

المصرى اليوم

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