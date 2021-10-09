أخبار عاجلة

"الأمن العام" ينفّذ حملة ميدانية شاملة لضبط الشاحنات المخالفة -
"ماكرون" يعترف بارتكاب فرنسا مجزرة الجزائريين.. ويندد بجرائم لا مبرر لها -
الْتقى عددًا من المسؤولين.. رئيس اتحاد الكرة الطائرة يشارك في اجتماع الاتحاد الدولي -
جبران باسيل: التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب ألا يتوقف -
فلسطين تسجل 270 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا -
دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريمه بمهرجان الجونة: «أيقونة السينما المصرية» -
على رأسهم صلاح.. أعظم 5 لاعبين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي -
الشعباني: التعادل أمام بطل أوغندا فى عقر داره خادع -
«زيدان» يرفض إغراءات نيوكاسل يونايتد -
الصحة العراقية تسجل 1077 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزارة الرياضة تعلن توصيات منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الثانية

Print
وزارة الرياضة تعلن توصيات منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الثانية وزارة الرياضة تعلن توصيات منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الثانية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الشباب والرياضة توصيات منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الثانية، ألقتها فالريا طوروتيرنكوفا، إحدي المشاركات من الوفد الروسي.

جاء ذك خلال حفل ختام المنتدي والذي نظمته الوزارة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والوكالة الفيدرالية الروسية لشؤون الشباب، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والتي انطلقت فعالياتها 30 سبتمبر، ضمن فعاليات عام التبادل الإنساني الذي أطلقه الرئيسان عبدالفتاح وفلاديمير بوتين.

جاءت التوصيات نتيجة لعقد العديد من ورش العمل والورش التفاعلية واللقاءات والمحاضرات والعروض التقديمية والجلسات الحوارية، والتي أقيمت علي مدار 9 أيام، وخرجوا بتوصيات كالتالي:

تدشين برنامج علمي حول الذكاء الاصطناعي تكون مهمته نقل المعاراف والخبرات وتعزيز أوجه التعاون بين وروسيا في هذا المجال الهام، وتعميم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات المتعلقة بمعالجة اللغات الطبيعية ، بحيث تكون موجهة بالأساس الي الترجمة بين اللغتين العربية والروسية، وكذا اقامة تعاون ثنائي بين البلدين في مجال المدن الذكية Smart Cities، والتحول الرقمي Digital Transformation.

وتضمنت التوصيات أيضاً الاهتمام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية واعطاءها الأولية مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة و مواجهة مشكلات التغير المناخي، وكذا تدشين مشروع مصري روسي مشترك يهدف الي التعاون في مجالات ريادة الاعمال وتسريع الابتكار ويهتم بالأساس بثلاث أنواع من ريادة الاعمال: وهي ريادة الاعمال والابتكار في مجالات (الرياضة- الاقتصاد الإبداعي- المجالات المجتمعية)، بالإضافة إلي إقامة مجلس شبابي ثنائي بين مصر وروسيا ، يهتم بتفعيل اطر التعاون في المجالات والقضايا المتعلقة بالشباب في البلدين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريمه بمهرجان الجونة: «أيقونة السينما المصرية»

دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريمه بمهرجان الجونة: «أيقونة السينما المصرية»

بالصور.. تفاصيل الاستعدادات النهائية لحفل زفاف ابنة بيل جيتس والمصري نايل نصار

بالصور.. تفاصيل الاستعدادات النهائية لحفل زفاف ابنة بيل جيتس والمصري نايل نصار

سفير مصر بالنيجر يؤازر الأهلي أمام الحرس الوطني

سفير مصر بالنيجر يؤازر الأهلي أمام الحرس الوطني

السيسي: حجم المباني الموجودة بجانب الطريق الدائري «هائل وضخم جدًا»

السيسي: حجم المباني الموجودة بجانب الطريق الدائري «هائل وضخم جدًا»