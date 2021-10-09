وزارة الرياضة تعلن توصيات منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الثانية

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة توصيات منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الثانية، ألقتها فالريا طوروتيرنكوفا، إحدي المشاركات من الوفد الروسي.

جاء ذك خلال حفل ختام المنتدي والذي نظمته الوزارة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والوكالة الفيدرالية الروسية لشؤون الشباب، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والتي انطلقت فعالياتها 30 سبتمبر، ضمن فعاليات عام التبادل الإنساني الذي أطلقه الرئيسان عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين.

جاءت التوصيات نتيجة لعقد العديد من ورش العمل والورش التفاعلية واللقاءات والمحاضرات والعروض التقديمية والجلسات الحوارية، والتي أقيمت علي مدار 9 أيام، وخرجوا بتوصيات كالتالي:

تدشين برنامج علمي حول الذكاء الاصطناعي تكون مهمته نقل المعاراف والخبرات وتعزيز أوجه التعاون بين مصر وروسيا في هذا المجال الهام، وتعميم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات المتعلقة بمعالجة اللغات الطبيعية ، بحيث تكون موجهة بالأساس الي الترجمة بين اللغتين العربية والروسية، وكذا اقامة تعاون ثنائي بين البلدين في مجال المدن الذكية Smart Cities، والتحول الرقمي Digital Transformation.

وتضمنت التوصيات أيضاً الاهتمام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية واعطاءها الأولية مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في تحقيق اهداف التنمية المستدامة و مواجهة مشكلات التغير المناخي، وكذا تدشين مشروع مصري روسي مشترك يهدف الي التعاون في مجالات ريادة الاعمال وتسريع الابتكار ويهتم بالأساس بثلاث أنواع من ريادة الاعمال: وهي ريادة الاعمال والابتكار في مجالات (الرياضة- الاقتصاد الإبداعي- المجالات المجتمعية)، بالإضافة إلي إقامة مجلس شبابي ثنائي بين مصر وروسيا ، يهتم بتفعيل اطر التعاون في المجالات والقضايا المتعلقة بالشباب في البلدين.