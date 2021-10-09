وزير الشباب والسفير الروسي يكرمان المشاركين بالمنتدي المصري الروسي الثاني

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كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجيورجي بوريسينكو سفير روسيا لدى مصر، المشاركين بمنتدى الشباب المصري الروسي الثاني خلال حفل الختام والذي أقيم بقلعة صلاح الدين، في آخر فعاليات المنتدي، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والوكالة الفيدرالية الروسية لشؤون الشباب، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والتي انطلقت فعالياتها 30 سبتمبر، وذلك ضمن فعاليات عام التبادل الانساني الذي أطلقه الرئيسان عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين.

وقدم الوفد الروسي الشكر للدولة المصرية وعلي رأسها الرئيس السيسي على استضافة المنتدي الثاني للشباب المصري الروسي بصورة متميزه ورائعة، وسعيه المتواصل لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والتأكيد على أن العلاقة بين الشعبين تحمل طابع الشراكة الاستراتيجية، مؤكدين أن خروج المنتدى بهذه الصورة المشرفة تأكيداً على قدرة مصر في استضافة أكبر الأنشطة والفعاليات وتنظيمها بصورة غير تقليدية تعكس ما تملكه مصر من مقومات تؤهلها إلى أن تكون في مصاف الدول الكبرى.

كما قدموا الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تذليل العقبات وتوفير الإمكانات لإنجاح المنتدي ومتابعته المستمرة لتنفيذ المنتدي لحظة بلحظة وإعلانه في افتتاح المنتدي استعداد وزارة الشباب والرياضة المصرية لاستضافة أي فعاليات شبابية ورياضية تخدم وترسخ لهذا التعاون بين البلدين المصري والروسي.

تجدر الإشارة إلى أن حفل ختام قدم الأوركسترا فقرات فنية متعددة تحت قيادة المايسترو الدكتور عز الدين طه وتضمنت أغنية (take me back to cairo) من تراث الفنان المصري سمير الاسكندراني أداء نسمه حواش، كما قدمت أغنية «Man in the Mirror» من تراث الفنان العالمي مايكل جاكسون أداء نرمين يعقوب، واختتمت الفقرات بتقديم أنشودة الأسطورة المصرية الخالدة أداء داليا شرف، وتضمن الحفل أيضاً عرض تراثي راقص «ترنيمه مصرية» أداها فريق المعهد العالي للبالية بأكاديمية الفنون، وجاء العرض من تصميم وإخراج الدكتور عاطف عوض.