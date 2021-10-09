وفاة خفير متأثرًا بإصابته بطلق ناري في نزاع على حراسة قطعة أرض

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صرحت النيابة العامة، السبت، بدفن جثمان خفير خصوصي لفظ أنفاسه الأخيرة، إثر إصابته بطلق ناري في مشاجرة تعود أحداثها إلى منتصف سبتمر الماضي، والتي لقي فيها شقيقه- خفير خصوصي- مصرعه في مشاجرة مع آخرين لخلافات على حراسة قطعة أرض بمدينة أكتوبر.

وتلقت أجهزة الأمن، إشارة من أحد المستشفيات باستقبالها جثة خفير خصوصى بها طلق ناري وشقيقه خفير خصوصى آخر مُصاب بعيار ناري مقيمين بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وتبين من التحقيقات حدوث مشاجرة أثناء تواجدهما بمنطقة عملهما، وقرر شقيق آخر للمجنى عليهما وأحد الأشخاص أنهما حال سيرهما رفقة المجنى عليهما بالمنطقة محل الواقعة حدثت مشادة كلامية بين المجنى عليهما وكلٍ من: خفير خصوصى وآخرين، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة كرداسة، تطورت إلى مشاجرة لخلافات بينهم على خفرة المنطقة المُشار إليها، أطلق خلالها أحد المتهمين أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته فأودى بحياة الأول وأصاب الثانى ولاذوا بالهرب بإحدى السيارات.

وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن المتهمين متواجدون بمحافظة البحيرة، وتم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم ضبط البندقية الآلية المستخدمة في ارتكاب الواقعة وطبنجة و8 خزينات وعدد من الطلقات.