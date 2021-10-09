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وزير البترول الأسبق: لقاحات كورونا أنعشت الاقتصاد العالمي ()

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وزير البترول الأسبق: لقاحات كورونا أنعشت الاقتصاد العالمي (فيديو) وزير البترول الأسبق: لقاحات كورونا أنعشت الاقتصاد العالمي ()

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قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن البترول والغاز مثل باقي السلع يتجاوبان مع العرض والطلب العالمي، بوصفهما المتحكم في تحديد سعر برميل النفط.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن الركود الاقتصادي الذي حدث وقت أدى إلى تراجع استهلاك النفط سواء من الأشخاص والمصانع وتراجع دون الـ40 دولارا للبرميل.

وتابع: «مع بداية الحصول على التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا في مختلف دول العالم، بدأت حالة الاقتصاد العالمي في التعافي مجددا والعودة إلى سابق عهدها قبل ظهور فيروس كورونا، لتبدأ مرحلة الانتعاش الاقتصادي».

واستطرد أنه يتوقع زيادة النفط عالميا في الفترة المقبلة، والأمر ينطبق أيضا على أسعار الغاز على المستوى العالمي، حيث ينتظرها تحقيق المزيد من الارتفاع في الأسعار، خاصة أن الطاقة المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي.

وحول أسعار النفط المتوقعة خلال الفترة المقبلة، قال كمال إنها ستتراوح بين 90 و85 دولارا، ثم تعاود الانخفاض مجددا لتعود إلى المستوى الطبيعي الذي يتراوح ما بين 65 إلى 60 دولارا للبرميل.

وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن العالم كان ينتج من 110 ملايين إلى 115 مليون برميل يوميا قبل ظهور وباء كورونا، وانخفض إلى دون الـ70 مليون برميل خلال فترة ذروة كورونا، وحدث تخمة في المخزونات النفطية وتراجعت الأسعار وأصبح تكلفة تخزين برميل النفط دولار يوميا.

المصرى اليوم

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