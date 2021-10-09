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الاتحاد السكندري يسعى لتحصين «نجمه»

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الاتحاد السكندري يسعى لتحصين «نجمه» الاتحاد السكندري يسعى لتحصين «نجمه»

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يسعى مسؤولو نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، لتمديد التعاقد مع هشام صلاح، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الجارية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن إدارة الاتحاد السكندرى تسعى لتمديد التعاقد مع هشام صلاح، والذى ينتهى الموسم بعد المقبل، وتعديل عقده ماليًا، وذلك بناءً على توصية من حسام حسن، المدير الفنى، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب مع الفريق في الموسم الماضى.

ومن المقرر أن يعقد محمد مصيلحى، رئيس زعيم الثغر، جلسة مع اللاعب، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل حسم ملف تمديد التعاقد معه، وكان الجهاز الفنى للاتحاد رفض رحيل هشام صلاح، في الميركاتو الصيفى الماضى، بعد تلقيه عرضًا من نادى فيوتشر مقابل 10 ملايين جنيه، لحاجة الفريق لخدماته الفنية.

المصرى اليوم

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