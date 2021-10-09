أخبار عاجلة

بيرناردو سيلفا أفضل لاعب في مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في البريميرليج -
مان سيتي ضد بيرنلي: بيرناردو يسجل بالتخصص والهيمنة مستمرة لرجال بيب جوارديولا -
مانشستر سيتي يتخطي بيرنلي ويواصل مطاردة ليفربول في البريميرليج -
رئيس التنمية الحضرية عن مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة: جني ثمار الفترة السابقة -
الجيزة: إزالة 31 حالة تعد علي حرم النيل وأراضي زراعية الأسبوع الماضي -
«رحلة عبر التاريخ».. اجتماع آباء شرق المنيا في دير عمره 17 قرنًا بحضور أسقفين -
«قومى المرأة» بالأقصر: خطط جديدة للنهوض بالمرأة اقتصاديا وثقافيا -
‎الإعلامي زاهر حمدي: صلاح دخل التاريخ بعد ثلاثية «واتفورد» -
السعودية تسجل 45 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
الأرصاد السعودية تتوقع شتاء قاسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان مجمع حمامات السباحة بنادي الترسانة

Print
وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان مجمع حمامات السباحة بنادي الترسانة وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان مجمع حمامات السباحة بنادي الترسانة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم السبت، المرحلة الأولي من مجمع حمامات السباحة بنادي الترسانة الرياضي بعد تطويره بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة النائب طارق حسنين، ومجموعة من أعضاء النادي.

تفقد الوزير المكونات الإنشائية لحمام السياحة وغرف خلع الملابس الملحقة به، والأماكن المخصصة للأسر والعائلات والأعضاء، وشهد عرضاً من فريق السباحة أعضاء النادي، وتقريراً مصوراً حول المراحل الإنشائية للمرحلة الأولي من مجمع حمامات السباحة.

قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى أعضاء نادي الترسانة بمناسبة افتتاح حمام السباحة الجديد ضمن التطوير الذي تشهده المنشآت الشبابية والرياضية على مستوي الجمهورية في ظل الإنجازات التي تعيشها الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية.

أكد الوزير أن نادي الترسانة يعد مؤسسة رياضية تغدي كل المنتخبات المصرية بمجموعة من اللاعبين الواعدين بفضل تنوع إنشاءاته وإعداد أبطال رياضيين، إضافة إلى أنه يتيح المجال أمام الأسر للاستمتاع بأوقاتهم داخل النادي، ومشاركة أبناءهم في مختلف الأنشطة المقامة به.

من جانبه، أعرب محافظ الجيزة عن سعادته بتواجده اليوم في افتتاح تطوير حمام السباحة الذي شهد على مراحل إنشاءاته المختلفة، مشيراً إلى تقديم كل الدعم والمساندة لنادي الترسانة الرياضي بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة باعتبار نادي الترسانة قلعة من قلاع الرياضة بمحافظة الجيزة.

فيما رحب النائب طارق حسنين بتواجد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة في حفل افتتاح مجمع حمامات السباحة، والدعم الكبير الذي قدماه لنادي الترسانة، مبيناً أن حمام السباحة الجديد سيخصص لأعضاء الجمعية العمومية للترسانة، مقدماً الشكر والتقدير لكل من ساهم من إنشاء مجمع حمامات السباحة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي: حجم المباني الموجودة بجانب الطريق الدائري «هائل وضخم جدًا»

السيسي: حجم المباني الموجودة بجانب الطريق الدائري «هائل وضخم جدًا»

«الأعلى للإعلام» يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

«الأعلى للإعلام» يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

وزير التموين: إلغاء بطاقة التموين باسم «عبدالفتاح السيسي» بالمنيا في حينها

وزير التموين: إلغاء بطاقة التموين باسم «عبدالفتاح السيسي» بالمنيا في حينها

رئيس «النواب» يهنىء «السيسي» بالمولد النبوى الشريف

رئيس «النواب» يهنىء «السيسي» بالمولد النبوى الشريف