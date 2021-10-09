وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان مجمع حمامات السباحة بنادي الترسانة

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افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم السبت، المرحلة الأولي من مجمع حمامات السباحة بنادي الترسانة الرياضي بعد تطويره بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة النائب طارق حسنين، ومجموعة من أعضاء النادي.

تفقد الوزير المكونات الإنشائية لحمام السياحة وغرف خلع الملابس الملحقة به، والأماكن المخصصة للأسر والعائلات والأعضاء، وشهد عرضاً من فريق السباحة أعضاء النادي، وتقريراً مصوراً حول المراحل الإنشائية للمرحلة الأولي من مجمع حمامات السباحة.

قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى أعضاء نادي الترسانة بمناسبة افتتاح حمام السباحة الجديد ضمن التطوير الذي تشهده المنشآت الشبابية والرياضية على مستوي الجمهورية في ظل الإنجازات التي تعيشها الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أكد الوزير أن نادي الترسانة يعد مؤسسة رياضية تغدي كل المنتخبات المصرية بمجموعة من اللاعبين الواعدين بفضل تنوع إنشاءاته وإعداد أبطال رياضيين، إضافة إلى أنه يتيح المجال أمام الأسر للاستمتاع بأوقاتهم داخل النادي، ومشاركة أبناءهم في مختلف الأنشطة المقامة به.

من جانبه، أعرب محافظ الجيزة عن سعادته بتواجده اليوم في افتتاح تطوير حمام السباحة الذي شهد على مراحل إنشاءاته المختلفة، مشيراً إلى تقديم كل الدعم والمساندة لنادي الترسانة الرياضي بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة باعتبار نادي الترسانة قلعة من قلاع الرياضة بمحافظة الجيزة.

فيما رحب النائب طارق حسنين بتواجد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة في حفل افتتاح مجمع حمامات السباحة، والدعم الكبير الذي قدماه لنادي الترسانة، مبيناً أن حمام السباحة الجديد سيخصص لأعضاء الجمعية العمومية للترسانة، مقدماً الشكر والتقدير لكل من ساهم من إنشاء مجمع حمامات السباحة.