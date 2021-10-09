متحدث الأرصاد عن ظاهرة جازان الجوية: تسمى شاهقة مائية

★ ★ ★ ★ ★

تتكوّن عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة.. مصاحبة للعواصف

أوضح الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني؛ أن الظاهرة الجوية التي شهدتها منطقة جازان تسمى "شاهقة مائية".

وقال "القحطاني" عبر حسابه في "تويتر": "الظاهرة الجوية في جازان تسمى شاهقة مائية Waterspout، وتتكون غالباً عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة وتكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة".

وكانت قد شهدت منطقة جازان إعصارين قمعيين متزامنين، توسطت الأمطار التي تشهدها سواحل المنطقة منذ ظهر يوم الجمعة.

ورصدت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعية تَشكُّل الإعصارين القمعيين قبالة أحد الشواطئ بجازان، وتتوسط سحابة كثيفة وقت هطول الأمطار.