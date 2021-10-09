أخبار عاجلة

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 -
4 لاعبين من المنتظر أن يكون لهم دور حاسم بربع نهائي دوري أبطال آسيا.. تعرف عليهم -
"الصحة": تسجيل  48 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  42 خلال الـ24 ساعة الماضية -
البابا تواضروس يترأس صلوات جنازة الأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى بالكاتدرائية (صور) -
بمشاركة 3 وزراء ورعاية «مدبولي».. انطلاق مؤتمر«توطين صناعة الأدوية في مصر» غدًا -
رئيس الطائفة الإنجيلية: خطوات كبيرة قامت بها الدولة المصرية لتعزيز الحريات الدينية -
للمرة الثالثة.. محطة معالجة صرف صحي فاقوس تجتاز اختبارات تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM -
ضبط نصف طن مفروم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع بالعاشر -
«رجال سلة الأهلي» يواجه طنطا في دوري المرتبط -
بعثة الأهلي تنتهي من إجراء المسحة الطبية بالنيجر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

متحدث الأرصاد عن ظاهرة جازان الجوية: تسمى شاهقة مائية

Print
متحدث الأرصاد عن ظاهرة جازان الجوية: تسمى شاهقة مائية متحدث الأرصاد عن ظاهرة جازان الجوية: تسمى شاهقة مائية
تتكوّن عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة.. مصاحبة للعواصف

متحدث الأرصاد عن ظاهرة جازان الجوية: تسمى شاهقة مائية

أوضح الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني؛ أن الظاهرة الجوية التي شهدتها منطقة جازان تسمى "شاهقة مائية".

وقال "القحطاني" عبر حسابه في "تويتر": "الظاهرة الجوية في جازان تسمى شاهقة مائية Waterspout، وتتكون غالباً عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة وتكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة".

وكانت قد شهدت منطقة جازان إعصارين قمعيين متزامنين، توسطت الأمطار التي تشهدها سواحل المنطقة منذ ظهر يوم الجمعة.

ورصدت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعية تَشكُّل الإعصارين القمعيين قبالة أحد الشواطئ بجازان، وتتوسط سحابة كثيفة وقت هطول الأمطار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021

4 لاعبين من المنتظر أن يكون لهم دور حاسم بربع نهائي دوري أبطال آسيا.. تعرف عليهم

4 لاعبين من المنتظر أن يكون لهم دور حاسم بربع نهائي دوري أبطال آسيا.. تعرف عليهم

"الصحة": تسجيل  48 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  42 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل  48 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  42 خلال الـ24 ساعة الماضية

صورة تلقى رواجاً.. شاهد هدايا لمن تجاوز 91 عاماً يوزعها نائب أمير حائل

صورة تلقى رواجاً.. شاهد هدايا لمن تجاوز 91 عاماً يوزعها نائب أمير حائل