استلام شونتين لتجميع القطن لأول مرة في العامرية بالإسكندرية

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قال المهندس طارق زكى صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الإسكندرية، إنه يتم تطهير المصارف والمراوى الخصوصية التابعة لمديرية الزراعة، بشكل دورى حيث جرى خلال العام الجارى 2021، تطهير أطوال 6043 كيلومترا مصارف ومراوى خصوصية بخلاف المصارف والمراوى العمومية التابعة لوزارة الموارد المائية والرى والتي يتم تطهيرها في إطار الحملة القومية لتبطين المراوى والمساقى لتوفير كميات كبيرة من المياه المهدرة، لافتا إلى أن المرحلة الثانية تتضمن تبطين المراوى والمصارف الخصوصية التي تم تطهيرها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح «صالح»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تم تطهير مراوى خصوصية بأطوال 3379 كيلومتر، بواقع 360 كيلو في شهر يناير 2021، وفى فبراير 606 كيلو ومارس 388 كيلو وابريل 588 كيلو ومايو 315 كيلو ويونيو 397 كيلو ويونيو 319 كيلو واغسطس 406 كيلو، أما المصارف الخصوصية تم تطهير أطوال 2646 كيلو، بواقع 339 كيلو في يناير الماضى، وفى فبراير 480 كيلو ومارس 364 كيلو وابريل 175 كيلو ومايو 293 كيلو ويونيو 370 كيلو ويوليو 183 كيلو وأغسطس 383 كيلو.

ولفت إلى اتجاه المديرية لمرحلة الثانية بعد التطهير وتشمل التبطين لتوفير الهادر من المياه، فضلا عن التحول من الرى بالغمر إلى الري الحديث (الرش والتنقيط)، وذلك طبقا لسياسة وزارة الزراعة وفى انتظار التحول، خاصة وأن التبطين في المراوى والمصارف العمومية يوفر حوالى 5 ملايين متر مكعب من المياه.

وعن كارت الفلاح، قال، إنه لدينا 19 كارت جاهز في البنك الزراعى المصرى ليتم تسليمه للمزارعين، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تسليمهم قبل بداية الموسم الشتوى حيث يتم صرف الأسمدة الشتوية بموجب الكارت، مشيرا إلى أن المستهدف 30 ألف كارت فلاح مناشدا المزارعين سرعة التوجه إلى البنك الزراعي لتسلم الكارت خاصة وأنه لن يتم صرف الأسمدة الآزوتية الخاصة بالمحاصيل الشتوية بدونه.

وأشار إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول الأرز هذا العام بلغت 2000 فدان المساحة المزروعة طبقا لقرار الوزير على مياه الترع و660 فدان جملة المساحة المنزرعة طبقا لقرار الوزير في الاراضى ذات الملوحة المرتفعة، كما تبلغ المساحة المنزرعة بمحصول القطن 950 فدان بنسبة تفتح تصل لـ30%، مقابل 55 الف و306 فدان بمحصول الذرة الشامية وما تم حصاده 25 ألف و500 فدان بنسبة حصاد 46%.

وكشف عن استلام شونتين لأول مرة في منطقة رحيم وسيدى مسعود في العامرية، لاستقبال وتجميع محصول القطن هذا العام، وتعيين خفير لحراستها واستغلالها كمزادات جديدة لاستلام القطن.