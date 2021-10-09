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جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة .. مواجهات أوروبا وأفريقيا فى

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جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة .. مواجهات أوروبا وأفريقيا فى كأس العالم جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة .. مواجهات أوروبا وأفريقيا فى

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يشهد اليوم السبت الموافق 9-10-2021 إقامة 20 مباراة فى إطار تصفيات قارتي أوروبا وأفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، بينها 14 مباراة فى أوروبا و6 مباريات فى أفريقيا.

وتعتير مباراة انجلترا وأندروا، وكذلك مباراة قطر والبرتغال من أهم المباريات اليوم السبت، وذلك في إطار تصفيات قارة أوروبا للتأهل لكأس العالم، والسودان وغينيا وكذلك المغرب وغينيا بيساو في إطار تصفيات قارة أفريقيا للتأهل لكأس العالم

  • مباراة كازاخستان X البوسنة والهرسك – الساعة 3 عصرًا - بين سبورت 2 HD Premium
  • مباراة ليتوانيا X بلغاريا – الساعة 3 عصرًا - بين سبورت 1 HD Premium
  • مباراة إذربيجان X إيرلندا – الساعة 3 مساءًا - بين سبورت 1 اكسترا
  • مباراة فنلندا X أوكرانيا – الساعة 6 مساءًا - بين سبورت 2 HD Premium
  • مباراة السويد X كوسوفو – الساعة 6 مساءًا - بين سبورت 1 HD Premium
  • مباراة جورجيا X اليونان – الساعة 6 مساءًا - بين سبورت 3 HD Premium
  • مباراة لوكسمبرج X صربيا – الساعة 8.45 مساءًا - بين سبورت HD EN
  • مباراة سويسرا X إيرلندا الشمالية – الساعة 8.45 مساءًا - بين سبورت 2 HD Premium
  • مباراة جزر فاروه X النمسا – الساعة 8.45 مساءًا - بين سبورت 3 HD EN
  • مباراة مولدوفا X الدانمارك – الساعة 8.45 مساءًا - بين سبورت 3 HD Premium
  • مباراة أندورا X إنجلترا – الساعة 8.45 مساءًا - بين سبورت 1 HD Premium
  • مباراة المجر X ألبانيا – الساعة 8.45 مساءًا - بين سبورت 1 اكسترا
  • مباراة بولندا X سان مارينو – الساعة 8.45 مساءًا - بين سبورت 2 اكسترا
  • مباراة البرتغال X قطر - الساعة 8.45 مساءًا. بين سبورت HD

جدول مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا للتأهل لكأس العالم

  • مباراة إثيوبيا X جنوب إفريقيا – الساعة 3 عصرًا.. SSCC Sport 7
  • مباراة غينيا X السودان – الساعة 3 عصرًا.. SSCC Sport 3
  • مباراة غانا X زمبابوي – الساعة 6 مساءًا.
  • مباراة توجو X الكونغو – الساعة 6 مساءًا.
  • مباراة غينيا بيساو X المغرب – الساعة 9 مساءًا - قناة المغربية الرياضية.
  • مباراة السنغال X ناميبيا – الساعة 9 مساءًا.
جانب من تدريبات منتخب إنجلترا الأخيرة - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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