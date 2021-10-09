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"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان السيول على جازان وعسير

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"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان السيول على جازان وعسير "الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان السيول على جازان وعسير
سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الباحة ومكة والمدينة ورياح وغبار بالشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة تؤدي إلى جريان السيول على منطقة جازان وأجزاءٍ من منطقة عسير، في حين لا تزال الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات منطقتَي الباحة ومكة المكرّمة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات المدينة المنوّرة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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