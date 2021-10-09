اليوم السبت .. انقطاع التيار الكهربائي في 4 مناطق بمدينة المنيا

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أعلنت شركة الكهرباء بالمنيا، انقطاع التيار الكهربائى، اليوم السبت من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، عن 4 مناطق في مدينة المنيا.

وحددت الشركة في بيان لها، أن المناطق هي: (بنك القاهرة بشارع الجمهورية- البنك الأهلى- بنك الاستثمار العربى، برج محمد فتحى – برج مرتجى – شركة المتحدة للأدوية – عمارة أحمد كمال، شارع مصطفى فهمى – شارع ضمرانى – شارع الجمهورية من ميدان بالاس حتى الكورنيش، الذهبية والميرميد – برج النساجون الشرقيون – مخبز لطفى صادق – شارع الملاح )، وذلك نظرا لقيام الشركة بأعمال الصيانة الدورية المتبعة (لوحة أرض سلطان ايجيماك).