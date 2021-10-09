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البابا تواضروس يترأس صلوات جنازة الأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى بالكاتدرائية (صور)
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:44 مساءً
بمشاركة 3 وزراء ورعاية «مدبولي».. انطلاق مؤتمر«توطين صناعة الأدوية في مصر» غدًا
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:44 مساءً
رئيس الطائفة الإنجيلية: خطوات كبيرة قامت بها الدولة المصرية لتعزيز الحريات الدينية
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:44 مساءً
للمرة الثالثة.. محطة معالجة صرف صحي فاقوس تجتاز اختبارات تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:44 مساءً
ضبط نصف طن مفروم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع بالعاشر
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:44 مساءً
«رجال سلة الأهلي» يواجه طنطا في دوري المرتبط
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:44 مساءً
بعثة الأهلي تنتهي من إجراء المسحة الطبية بالنيجر
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:44 مساءً
مران المستبعدين بالزمالك .. تدريبات استشفائية للاعبين في الجيمانيزيوم
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:44 مساءً
كوريا الجنوبية تبدأ مرحلة «التعايش» مع فيروس كورونا برفع القيود الأسبوع المقبل
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:44 مساءً
إيطاليا تفرض شهادات التطعيم ضد كورونا للعاملين بالقطاع العام والخاص
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 02:44 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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cnn arabic
حرارة الطقس في دبي تنخفض 10 درجات في جناح سنغافورة في إكسبو 2020.. ما السر؟
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cnn arabic
السبت 09 أكتوبر 2021 09:06 صباحاً
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