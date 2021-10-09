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النيابة تطلب التحريات في احتراق شقة سكنية وإصابة 15 بالاختناق بالغردقة

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النيابة تطلب التحريات في احتراق شقة سكنية وإصابة 15 بالاختناق بالغردقة النيابة تطلب التحريات في احتراق شقة سكنية وإصابة 15 بالاختناق بالغردقة

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قررت نيابة الغردقة برئاسة المستشار محمد غالب طلب تحربات المباحث حول أسباب حادث نشوب حريق باحدي الشقق السكنية بمنطقة الدهار وسط مدينة الغردقة، وذلك بعد أن أسفر الحريق عن إصابة ١٥ شخصا من الأهالي والحماية المدنية بالاختناق والحروق البسيطة وسماع اقوال عدد من الشهود وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة الدهار، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل أن يمتد لباقي الشقق السكنية المجاورة كما تم الدفع بــ5 بسيارات إسعاف.

وأسفر الحادث عن إصابة ١٥ شخصا بالاختناق والحروق البسيطة من جراء الأدخنة الكثبفة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لإنقاذهم وتلقي الإسعافات الأولية، وتم وضع تحت الرعاية الصحية ٢٤ ساعة، وتحرر محضر بالحريق وتم إخطار النيابة بالحادث لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

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