ننشر تفاصيل الرحلات السياحية القادمة لمطار مرسي علم خلال الأسبوع الجاري

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يستقبل مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر بداية من اليوم السبت وحتي نهاية الأسبوع الجاري 71 رحلة طيران بينهم 6 رحلات داخلية و65 رحلة أوروبية بزيادة رحلتين عن الأسبوع الماضي من ألمانيا، و3 رحلات من سويسرا.

وتشمل الرحلات الجوية هذا الأسبوع حسب جدول التشغيل المعلن 8 رحلات من ألمانيا و20 رحلة من التشيك و17 رحلة من المطارات البولندية و10 رحلات من أوكرانيا و4 رحلات سويسرية وأخرى من المجر، و2 من بيلا روسيا وأخرى فرنسية ورحلة من ليتوانيا وأخرى من مالدوفيا، حيث تجرى الأجهزة المختصة بالمطار الاستعداد للرحلات بتطبيق الإجراءات الاحترازية المختلفة للركاب الوافدين.