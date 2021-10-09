★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، اليوم السبت في الخامسة مساءً على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض لقاء توسكر الكيني المقرر له يوم ١٦ أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق خاض مباراة ودية مساء أمس الجمعة أمام فريق الاتحاد الليبي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين.