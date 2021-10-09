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قال رمضان السيد نجم النادي الأهلي الأسبق ، إن المنتخب الوطني حقق فوزاً مهماً على حساب ليبيا بنتيجة 1-0 في تصفيات كأس العالم 2022.

وأوضح رمضان السيد عبر برنامج (البريمو) أن المنتخب لم يقدم أفضل مستوى لديه، ولكنها بداية مقبولة مع المدرب الجديد البرتغالي كارلوس كيروش، مؤكداً أنه متمسك برأيه أنه كان يجب استدعاء الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف للمنتخب وعدم استبعادهما من لقائي ليبيا.

وأشار إلى أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لم يتسلم التمريرات المطلوبة لعدم وجود صانع ألعاب يجيد توزيع الكرة بالشكل المثالي.

وأكد أن عمر مرموش مهاجم المنتخب ظهر بصورة طيبة، وامتلك الجرأة رغم أنه يخوض أول مباراة دولية مع الفراعنة.