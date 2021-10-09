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أشرف صبحي : أصبحت قبلة الاتحادات الأفريقية والعالمية في جميع الألعاب

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أشرف صبحي : مصر أصبحت قبلة الاتحادات الأفريقية والعالمية في جميع الألعاب أشرف صبحي : أصبحت قبلة الاتحادات الأفريقية والعالمية في جميع الألعاب

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نصف نهائي منافسات البطولة العربية للسلة رجال للأندية، بالصالة المغطاة ببرج العرب، والتي تقام خلال الفترة من 29 سبتمبر حتي 9 أكتوبر الجاري بمشاركة 18 فريقا من 11 دولة عربية، وتأتي ضمن البطولات الرياضية التي تستضيفها على مدار العام.

حضر المباراة اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي للسلة، ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، والعامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، والدكتورة صفاء الشريف وكيل مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وتأهل فريق الكويت الكويتي إلى نهائي البطولة العربية للأندية لكرة السلة في نسختها رقم 33 المقامة حاليا في الإسكندرية بعد فوز مثير على الزهراء التونسي في المباراة الأولى من نصف نهائي البطولة بنتيجة 83-80، وفي المباراة الثانية تغلب النادي الأهلي على نادي الإتحاد السكندري بعد التعادل في الأشواط الأربعة والاحتكام لوقت إضافي بنتيجة 78-73.

وجدد وزير الشباب والرياضة تأكيده على المقومات والامكانيات التي تتميز بها مصر على مستوي البنية الانشائية الرياضية وأماكن الاقامة العديدة ما يؤهلها لاستضافة مختلف البطولات، مشيرا ان مصر باتت وجهة الاتحادات العربية والأفريقية والدولية لإقامة بطولاتها بها في شتي الألعاب.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد قام بتفقد الصالة المغطاة ببرج العرب؛ للاطمئنان على كافة تفاصيل البطولة وتوافر كافة الاحتياجات والمتطلبات اللوجستية والادارية لتحقيق النجاح لها .

تجدر الإشارة إلى أن البطولة العربية تقام بمشاركة 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.

المصرى اليوم

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