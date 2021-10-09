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رضا عبدالعال: محمد صلاح يعاني مع منتخب واستبعاد أفشة حرام

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رضا عبدالعال: محمد صلاح يعاني مع منتخب مصر واستبعاد أفشة حرام رضا عبدالعال: محمد صلاح يعاني مع منتخب واستبعاد أفشة حرام

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أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك الأسبق، أن عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز ظهر بعيداً تماماً عن مستواه في مباراة ليبيا بتصفيات 2022 والتي فاز بها الفراعنة بنتيجة 1-0.
وقال عبدالعال عبر برنامج البريمو إن السعيد لا يستطيع في سنه الحالي ومستواه بالفترة الراهنة المشاركة أساسياً مع أو اللعب لمدة 90 دقيقة.
وأوضح أن السعيد أثبت خطأ المدرب كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني في استبعاد محمد مجدي أفشة نجم الأهلي مؤكداً أن السعيد لم يقدم أي بصمة خلال المباراة وكانت تمريراته سيئة بشكل واضح.
وأشار إلى أن محمد صلاح نجم ليفربول عانى مع المنتخب بسبب عدم استلام أي تمريرات للأمام بصورة غريبة موضحاً أن المنتخب افتقد العقل المفكر.

المصرى اليوم

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