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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مباراة المنتخب المصري لكرة القدم مع نظيره الليبي، والتى أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة، ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

انتهت المباراة بفوز للمنتخب المصري على حساب المنتخب الليبي، وشهد المباراة حضور لفيف من الشخصيات العامة والرياضية والتنفيذية ورؤساء الأندية، ومسئولي اتحاد الكرة المصري.

وحرص وزير الشباب والرياضة عقب انتهاء المباراة على تهنئة لاعبي المنتخب الوطنى وجهازهم الفني بالفوز وتصدر المجموعه مؤكدا على ثقته وثقه الجماهير المصرية في المنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني، وقدرتهم على التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم، معرباً عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب في جميع مبارياته المقبلة.

ويتنافس المنتخب المصري في المجموعة السادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، مع منتخبات الجابون وأنجولا وليبيا، وبهذه النتيجة يحتل المنتخب المركز الأول في المجموعة السادسة برصيد سبعة نقاط في صدارة المجموعة.