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عبدالعال : كيروش بيقلد موسيماني وروح مدرب الأهلي ظهرت في

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عبدالعال : كيروش بيقلد موسيماني وروح مدرب الأهلي ظهرت في المنتخب عبدالعال : كيروش بيقلد موسيماني وروح مدرب الأهلي ظهرت في

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أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك الأسبق، أن الفوز على حساب ليبيا بنتيجة 1-0 خطوة مهمة للمنتخب الوطني في مشوار تصفيات 2022 لأن أي نتيجة آخرى كانت ستحول مسار هذه المجموعة.
وقال عبدالعال عبر برنامج البريمو إن لم يقدم الأداء المنتظر وغير مطمئن بالمرة كما أن تبديلات المدرب كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة غير مقنعة تماماً وإشراكه 3 لاعبين وسط هي نفس الخطوة التي يقوم بها مدرب الأهلي بيتسو موسيماني لتأمين الفوز.
وأضاف:«روح موسيماني ظهرت في أداء المنتخب أمام ليبيا بعد إشراكه 3 لاعبين في خط الوسط عقب تقدمه بهدف عمر مرموش».
وأشار إلى أن المنتخب كان عليه الاستفادة من إبراهيم عادل والدفع به كبديل في الشوط الثاني.

المصرى اليوم

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