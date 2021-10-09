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أكد محمد الترهوني ظهير أيسر المنتخب الليبي والمنضم حديثًا لصفوف الإسماعيلي، أن لاعبي منتخب بلاده بذلوا أقصى جهد لهم خلال مباراة منتخب مصر.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على ليبيا بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب، في تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال محمد الترهوني في تصريحات تلفزيونية : «كنا نواجه واحدًا من أكبر المنتخبات في افريقيا، واللاعبون بذلوا أقصى جهد لهم من أجل الظهور بمستوى مميز والخروج بنتيجة إيجابية من المباراة».

وأضاف :«كانت هناك تعليمات من الجهاز الفني برفض رقابة لصيقة على محمد صلاح فهو نجم عالمي، ونجحنا إلى حد كبير للحد من خطورته، وبالتأكيد منتخب مصر لديه الكثير من النجوم ويمتلك عناصر قادرة على صناعة الفارق في أي وقت».

وأشار : «الإسباني خافيير كليمنتي المدير الفني لمنتخب ليبيا، شكرنا عقب المباراة على الأداء الذي ظهرنا به، وحرص على تحفيزنا، مازال هناك شوط ثاني في ليبيا، ونسعى للفوز باللقاء».

واوضح :«كفتنا أرجح في بني غازي، لأن أرضية الملعب نجيل صناعي، ولاعبو مصر لم يتعودوا على اللعب على تلك الأرضية».