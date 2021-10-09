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التحالف بقيادة يدمر طائرة مسيرة ثانية كانت تستهدف مطارا في جازان

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التحالف بقيادة السعودية يدمر طائرة مسيرة ثانية كانت تستهدف مطارا في جازان التحالف بقيادة يدمر طائرة مسيرة ثانية كانت تستهدف مطارا في جازان

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قالت وكالة الأنباء ، نقلا عن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده المملكة العميد تركي المالكي، إن عشرة أشخاص أصيبوا يوم الجمعة في هجوم بطائرة مسيرة مفخخة استهدفت مطار الملك عبدالله في مدينة جازان بجنوب السعودية.

وأضاف المتحدث أن ستة سعوديين وثلاثة بنغال وسودانيا أصيبوا في الهجوم، كما تهشمت بعض واجهات المطار.

وفي وقت لاحق اليوم السبت، نقل تلفزيون عن التحالف القول إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقت صوب المطار.

ولم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم لكنهم كثيرا ما ينفذون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على المملكة.

ونقل تلفزيون الإخبارية الرسمي عن التحالف بقيادة السعودية في وقت مبكر اليوم السبت قوله إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقت على مطار الملك عبدالله في جازان.

المصرى اليوم

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