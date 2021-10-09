النصر يودِّع محترفه البرازيلي بيتروس

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ودَّعت إدارة نادي النصر محترف الفريق البرازيلي بيتروس، الذي تم إسقاطه من كشوفات الفريق العاصمي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

ونشر

بالحب والوفاء والإخلاص

سجّـل اسمه في قائمة نجوم #النصر الذهبيين 💛



نجـمٌ خلوق 🙏

ومحاربٌ عاشق ⚔️



لن ننساك…#شكرا_بيتروس pic.twitter.com/5RKZFYbZDr — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 8, 2021

عبر "تويتر" مقطع فيديو ، يستذكر فيه أبرز لحظات اللاعب مع الفريق، أرفقه بتعليق: "بالحب والوفاء والإخلاص ‏سجَّـل اسمه في قائمة نجوم ‫النصر الذهبيين.. نجـم خلوق، ومحارب عاشق.. لن ننساك".

وكان النصر قد أسقط بيتروس رسميًّا من كشوفاته في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع مواطنه أنيسلموا قادمًا من صفوف فريق الوحدة، إلا أن نادي النصر لم يبثّ خبر رحيل اللاعب أو شكره إلا بعد 38 يومًا من إغلاق سوق الانتقالات.

ووقّع بيتروس في صفوف فريق النصر صيف 2018 قادمًا من ساو باولو البرازيلي. وشارك لاعب خط الوسط مع فريقه النصر مطلع الموسم الجديد قبل إعلان رحيل اللاعب.النصر