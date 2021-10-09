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البرلمان العربي: استهداف ميليشيا الحوثي مطار جازان تهديدٌ لأمن الملاحة الجوية

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معرباً عن تضامنه ووقوفه التام مع المملكة ودعمها فيما تتخذه من إجراءات

البرلمان العربي: استهداف ميليشيا الحوثي مطار جازان تهديدٌ لأمن الملاحة الجوية

أدان البرلمان العربي قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف مطار الملك عبدالله بجازان جنوب المملكة بمقذوف معاد مما أسفر عن (5) إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار.

وأكد البرلمان العربي في بيان له على أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تعمل من خلال هجماتها الإرهابية المتكررة تجاه المدنيين والأعيان على تنفيذ المشروع الإيراني العدواني والتخريبي، الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي من خلال الإرهاب والعنف وإراقة الدماء، واستهداف المدنيين الأبرياء وتدمير المنشآت المدنية، معرباً عن تضامنه ووقوفه التام مع المملكة ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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