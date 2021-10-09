أخبار عاجلة

صورة تلقى رواجاً.. شاهد هدايا لمن تجاوز 91 عاماً يوزعها نائب أمير حائل -
البرازيل تقسو على الأوروغواي وتقترب من المونديال.. الأرجنتين تواصل الانتصارات -
عشرات القتلى والمصابين في انفجار داخل مسجد بقندهار جنوبي أفغانستان -
نقل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إلى العناية المركزة -
"الخال مش والد".. تفاصيل تورط شاب فى خطف ابن اخته وطلب فدية مالية بأكتوبر -
وزيرة التخطيط: 3 سيناريوهات للنمو السكاني -
السيطرة علي حريق محدود يغرفة الصيانة بمجموعة سياحية بالغردقة -
كارتيرون يتفقد أرضية ستاد «نيايو الوطني» -
تصادم سيارة بعمود إنارة بطريق الصعيد الغربي بالمنيا دون أضرار بشرية -
طلب غريب من مانشستر يونايتد لـ«راشفورد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الشباب والسيدات الأكثر تضررا .. حالات القلق تتزايد بسبب

Print
الشباب والسيدات الأكثر تضررا .. حالات القلق تتزايد بسبب فيروس كورونا الشباب والسيدات الأكثر تضررا .. حالات القلق تتزايد بسبب

خلصت دراسة نشرت بدورية لانسيت، الجمعة، إلى أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى زيادة في حالات القلق واضطرابات اكتئابية كبيرة في أنحاء العالم، خاصة لدى النساء والشباب.

وقال الباحثون إن الشباب عانوا في ظل بعدهم عن أصدقائهم نتيجة إغلاق أماكن الدراسة، ووجد العديد من النساء أنفسهن يتحملن العبء الأكبر من الأعمال المنزلية ويواجهن مخاطر عنف أسري أكثر.

وسجلت الدراسة التي قادها أكاديميون بجامعة كوينزلاند في أستراليا، 76 مليون حالة إضافية من الاضطرابات المرتبطة بالقلق و53 مليون حالة من الاضطراب الاكتئابي الكبير مع انتشار كوفيد-19 في 2020.

وقالت أليز فيراري، المشاركة في إعداد الدراسة «للأسف، ولأسباب عدة، النساء كن دائما الأكثر عرضة للتأثر بالتبعات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة.

«المسؤوليات الإضافية للرعاية والمنزلية تميل لأن تقع على عاتق النساء، ولأن النساء أكثر عرضة لأن يكن ضحايا للعنف الأسري الذي زاد في مراحل مختلفة من الجائحة».

وأضافت أن إغلاق المدارس وغير ذلك من القيود حد ​​من «قدرة الشباب على التعلم والتفاعل مع أقرانهم».

شمل البحث 48 دراسة أجريت سابقا من مختلف أنحاء العالم، وعمل على تجميع نتائجها في تحليل إحصائي لتحديد مدى انتشار اضطرابات الصحة العقلية في 204 من الدول والمناطق في 2020.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كوريا الجنوبية تبدأ مرحلة «التعايش» مع فيروس كورونا برفع القيود الأسبوع المقبل

كوريا الجنوبية تبدأ مرحلة «التعايش» مع فيروس كورونا برفع القيود الأسبوع المقبل

الهند تفتح أبوابها أمام السائحين منتصف نوفمبر بعد انخفاض الإصابات بفيروس كورونا

الهند تفتح أبوابها أمام السائحين منتصف نوفمبر بعد انخفاض الإصابات بفيروس كورونا

40 حالة وفاة .. الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا

40 حالة وفاة .. الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا

أمريكا تقدم منحة إضافية لمصر بقيمة 5 ملايين دولار لمكافحة فيروس كورونا

أمريكا تقدم منحة إضافية لمصر بقيمة 5 ملايين دولار لمكافحة فيروس كورونا