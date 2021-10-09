«زى النهارده» وفاة السلطان حسين كامل 9 أكتوبر ١٩١٧

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كان حاكم مصر حسين كامل أول من حمل لقب سلطان، وهو الابن الثانى للخديو إسماعيل، وقد ولد في ٢١ نوفمبر ١٨٥٣، وألحقه أبوه بالمدرسة التي أنشأها في قصر المنيل لأنجاله ولأبناء الأعيان، ونقل للمدارس الأميرية بعد افتتاحها ثم إلى مدرسة رقم «٢» بالإسكندرية، وقد عين مفتشاً على أقاليم الوجه البحرى والقبلى، كما عين ناظراً «وزيراً» لثلاثة دواوين «وزارات» المعارف «التعليم» والأوقاف والأشغال العمومية أثناء حكم والده، فأنشأ سكة حديد القاهرة- حلوان، ثم نظارة المالية، فرئاسة مجلس شورى القوانين، كما كان يشرف على أحوال الفلاحين والمزارعين حتى لقب بـ «أبوالفلاح»، ثم جاء وزيراً للمالية والجهادية «الدفاع»،وقد نُصّب سلطاناً على مصر بعدما عزل الإنجليز ابن أخيه الخديو عباس حلمى الثانى، وأعلنوا مصر محمية بريطانية في ١٩١٤فى بداية الحرب العالمية الأولى، بعد إنهاء السيادة العثمانية على مصر،وقد حفلت سنوات حكمه الثلاث من ١٩١٤ إلى ١٩١٧بعدم الاستقرار، الذي أسفر عن رفض الشعب المصرى أسلوب ولايته، على حساب الخديو المعزول عباس حلمى الثانى، الذي كان المصريون يستشعرون ولاءه لبلده، وفى عهده اعتمدت الحركة الوطنية العنف والعمل السرى، وتعددت محاولات اغتيال الوزراء والمسؤولين والتى طالته أيضاً، ويمكن القول إن السيطرة البريطانية على مصر أصبحت كاملة خلال عهده، وصارت مصر هي القاعدة البريطانية الرئيسية التي تنطلق منها العمليات الحربية، وارتبطت السياسة الداخلية المصرية بالمصالح البريطانية، أمّا سياسة مصر الخارجية فقد تحكمت فيها بريطانيا تحكماً كاملاً، وقد توفى السلطان حسين كامل «زى النهارده» في ٩ أكتوبر ١٩١٧.