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وليد صلاح عبد اللطيف: مجلس سبب أزمة

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وليد صلاح عبد اللطيف: مجلس مرتضى منصور سبب أزمة الزمالك وليد صلاح عبد اللطيف: مجلس سبب أزمة

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قال وليد صلاح عبداللطيف نجم السابق، إن مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق برئاسة المستشار ، هو سبب أزمة منع النادي من القيد لفترتين.

وأضاف في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز :«أزمة الزمالك سببها مجلس مرتضى منصور، لأنه هو الذي تعاقد مع حسام أشرف، ولم يهتموا بالموضوع وتركوه بالتالي الموضوع تراكم على المجالس المعينة».

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن اللجنة المؤقتة الحالية برئاسة حسين لبيب، تتحمل أخطاء مجلس منتخب، ومجلس مرتضى منصور، هو سبب الأزمة، مضيفًا :«الزمالك يعاني من أزمة كبيرة بسبب عدم قيد صفقاته الجديدة، ولكن الاعارات التي عادت ستفرق كثيرًا مع الفريق».

كانت محكمة «كاس» رفضت الطعن المقدم من جانب مسؤولي نادي الزمالك على القرار الصادر من الفيفا بوقف القيد لمدة فترتين على النادي.

وجاء قرار محكمة الكاس برفض طعن الزمالك وتأييد عقوبة منع القيد لمدة فترتين بشكل رسمي على النادي، وبذلك لم يستطع النادي الأبيض قيد الثلاثي عمر كمال عبدالواحد، ومحمود شبانة، والتونسي حمدي النقاز.

المصرى اليوم

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