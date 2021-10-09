مصاريف استخراج رخصة قيادة سيارة 2021 .. الشروط الجديدة والأوراق المطلوبة

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خطوات استخراج رخصة قيادة السيارة، وما هي الرسوم المطلوبة في 2021؟ سؤال يطرحه عدد كبير من المواطنين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا سيطر على محركات البحث «جوجل» خلال الفترة الأخيرة.

- يشترط ألا يقل سن المتقدم للحصول على الرخصة عن 18 سنة.

- الذهاب لوحدة المرور حسب محل الإقامة المدون في البطاقة الشخصية.

- صورة من البطاقة الشخصية مع اطلاع الموظف على الأصل.

- صورة من شهادة التخرج أيضا مع اطلاع على الأصل.

- الطلب نموذج 256 يتم الحصول عليه من مقرر المرور.

- تقديم 4 صور شخصية 4 في 6.

- الكشف الطبي داخل المرور لتقديم شهادة عن حالة النظر وأمراض الباطنة.

- يشترط اجتياز المتقدم اختبار الإشارات والقيادة داخل المرور.

- رسم ضريبة الرخصة الخاصة ويقدر بـ 615 جنيه.

- استمارة بيانات للمتقدم وسعرها 105 جنيه.

- رسوم التامين الاجباري وتنمية موارد الدولة

- شراء ملف وحافظة لرخصة القيادة من المرور وتقدر بـ 35 جنيه.

- رسوم الكشف الطبي وفصيلة الدم للمتقدم وتقدر بـ 285 جني

- رسم نموذح 256 الخاص بطلب الحصول على رخصة ويقدر بـ 7جنيها.

- رسم اختبار إشارات الخاص بالمتقدم ويقدر بـ 10 جنيه.

- طابع شرطة على طلب الترخيص يقدر بـ 15 جنيه.

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رخصة قيادة السيارة الملاكي سارية لمدة 10 سنوات، واشترطت لائحة وزارة الداخلية من أجل الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين عند تجديد رخصة القيادة توافر نفس الشروط المطلوبة لمنحها في المرة الأولي.