وليد صلاح عبد اللطيف: «كيروش مبيعملش حساب لحد»

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أكد وليد صلاح عبد اللطيف نجم نادي الزمالك الأسبق، أن اعتماد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، على عمر مرموش بشكل أساسي في مباراة ليبيا، على حساب رمضان صبحي كان مفاجأة للجميع.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على ليبيا بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب، في تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :«يُحسب لكيروش، الاعتماد على عمر مرموش، والرهان عليه، فهو كان مفاجأة لنا جميعًا، وهذا دليل جراءة المدير الفني».

وأضاف : «لا يهمه اسم أي لاعب، ويدفع باللاعب الذي يؤدي بشكل جيد في التدريبات مهما كان اسمه»، و«يُحسب للمدرب البرتغالي أنه مبيعملش حساب لحد».

وأشار: «لو محمد شريف وأفشة، لا يلعبان في الأهلي، كانت ستحدث تلك الضجة بعد استبعادهما من معسكر المنتخب، ولكن أمر طبيعي أضم هداف الدوري وأفشة، الذي يقدم أداء جيد مع الأهلي».

وتابع :«استبعاد أفشة وشريف، دليل على جراءة المدير الفني، كلنا اندهشنا من استبعادهما»، مضيفًا :«أتمنى أن نترك المدرب يعمل، وعدم الضغط عليه، فهو مدرب مميز ولديه شخصية».