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انتقد وليد صلاح عبداللطيف نجم الزمالك السابق، الأداء الذي ظهر عليه لاعبي للمنتخب الوطني خلال مباراة ليبيا.

كان منتخب مصر حقق الفوز على ليبيا، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب، في تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال وليد صلاح عبداللطيف، في تصريحات عبر برنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«المنتخب لم يظهر بأفضل مستوى له في مباراة ليبيا«، مضيفًا: «بصمات البرتغالي كارلوس كيروش، بصماته لم تظهر على أداء المنتخب، فهو لعب بنفس التشكيل الذي كان يلعب به الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري، ونفس طريقة اللعب، وذلك باستثناء الاعتماد على عمر مرموش».

وأوضح: «لا يوجد أي تجانس بين اللاعبين»، مضيفًا :«لم أر أي جديد في أداء المنتخب».