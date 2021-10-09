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وليد صلاح عبد اللطيف: لم أر أي جديد في أداء أمام ليبيا

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وليد صلاح عبد اللطيف: لم أر أي جديد في أداء المنتخب أمام ليبيا وليد صلاح عبد اللطيف: لم أر أي جديد في أداء أمام ليبيا

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انتقد وليد صلاح عبداللطيف نجم السابق، الأداء الذي ظهر عليه لاعبي للمنتخب الوطني خلال مباراة ليبيا.

كان منتخب حقق الفوز على ليبيا، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب، في تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات قطر 2022.

وقال وليد صلاح عبداللطيف، في تصريحات عبر برنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :« لم يظهر بأفضل مستوى له في مباراة ليبيا«، مضيفًا: «بصمات البرتغالي كارلوس كيروش، بصماته لم تظهر على أداء المنتخب، فهو لعب بنفس التشكيل الذي كان يلعب به الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري، ونفس طريقة اللعب، وذلك باستثناء الاعتماد على عمر مرموش».

وأوضح: «لا يوجد أي تجانس بين اللاعبين»، مضيفًا :«لم أر أي جديد في أداء المنتخب».

المصرى اليوم

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