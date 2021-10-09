نقابة الأطباء بالسويس تعلن نتيجة التجديد النصفي

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انتهت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في السويس، من فرز الأصوات، والتي أجريت على 4 مقاعد بمجلس النقابة 2 فوق السن و2 تحت السن.

قال الدكتور تامر البوهي نقيب الأطباء ، إن فرز الأصوات أسفر عن فوز كلا من الدكتورة تيسير متولي، والدكتور عبدالله سعد بمقعدين فوق السن، وحصد الطبيبين وائل الشرقاوي، ومنى صلاح مقعدي تحت السن.

وأضاف الدكتور البوهي في تصريحات صحفية مساء الجمعة، أن عملية فرز الأصوات بدأت في الخامسة مساءا، وانتهت مساء الجمعة، بحضور مندوبي المرشحين السبعة الذين تقدموا لخوض الانتخابات على المقعدين.

وأوضح أن الانتخابات شهدت إقبال متوسط على الحضور، لاسيما بعد صلاة الجمعة، إذ توافد أعضاء الجمعية العمومية على النقابة للإدلاء بأصواتهم، لافتا أن الجمعية العمومية تضم 1300 طبيب أغلبهم يعمل خارج السويس.

وأصدرت نقابة الأطباء بيانا وجهت خلاله الشكر لأعضاء المجلس الذين خرجوا في التجديد النصفي بعد قضاء 4 سنوات بالمجلس، وهم الأطباء حازم شوقي، ومحمد حسن ثابت، ومحمود حفني ومحمود عوض.

وأعلنت النقابة أن التشكيل الجديد للمجلس الدكتور تامر البوهي نقيبا للأطباء، و4 أعضاء فوق السن هم الدكتور أحمد عبدالفتاح، والدكتور إيهاب الصاوي، والدكتور عبدالله سعد والدكتورة تيسير متولي، أما أعضاء تحت السن فهم الدكتور عمرو فرج والدكتور آسر البنا، والدكتور وائل الشرقاوي والدكتورة مني صلاح.

وكانت انتخابات نقابة الأطباء في السويس بدأت في التاسعة صباحا وانتهت في الخامسة مساءا، وسط تواجد أمني، وراعت اللجنة المشرفة على الانتخابات ومجلس النقابة الحالي تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

كما وفر مجلس النقابة المطهرات ووسائل التعقيم، والكمامات الطبية لأعضاء الجمعية العمومية المشاركين في عملية التصويت والتي أجريت بمقر النقابة بحي السويس.