تبدأ من اليوم .. فتح موقع تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2021 (الخطوات والرابط)

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موعد تنسيق تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية، وموعد فتح تنسيق تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية عبر موقع التنسيق الإلكترونى، من الكلمات الأكثر بحثًا على محرك البحث العالمى جوجل، بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح تنسيق تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية 2021، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .

تنسيق تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية

تنسيق التحويلات لطلاب الشهادات الفنية

رسميًا.. رابط تنسيق تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021 وشروط التحويل بين الكليات

رسميًا موعد فتح تنسيق تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021، اعتبارا من اليوم السبت الموافق 9/10/2021 حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 12/10/2021، بعدما أعلنت وزارة التعليم العالى عن فتح موقع تنسيق تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية عبر البوابة الحكومية.

رابط تنسيق تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021

رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتقليل الاغتراب للدبلومات الفنية

- الخطوة الأولى: تسجيل الدخول عبر رابط موقع التنسيق الإلكترونى التابع لوزارة التعليم العالي عبر هذا الرابط من هنـــــــــــــــــــــــــــا

الخطوة الثانية: اختيار أيقونة تقليل الاغتراب.

الخطوة الثالثة: وضع بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك (الاسم، وكتابة الرقم القومي، وكتابة محافظة الإقامة،...)

الخطوة الرابعة: كتابة مجموع الطالب في الثانوية العامة أرقام وحروف

الخطوة الخامسة: كتابة شعبة الطالب الدراسية (علمي، أدبي)

الخطوة السادسة: الضغط على زر الاستعلام.

شروط التحويل بين الكليات 2021

وحددت وزارة التعليم العالي، شروط التحويل بين الكليات:

أولاً: شروط التحويل بين الكليات الجامعية | تقليل الاغتراب 2021

رابط تنسيق تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021

يمكن التحويل بين الكليات عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت، حيث سيتم البدء في التحويل من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية على شبكة الإنترنت.

ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بتقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات، فهى كالتالى:

1- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات .

2- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

3- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

4- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

5- لا توجد تحويلات ورقية.

6- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

7- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

8- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة 2021 | تقليل الاغتراب 2021

ثانيًا: شروط التحويلات بين المعاهد الخاصة والمتوسطة 2021

- وعن تقليل الاغتراب يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة، أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط، إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

يذكر أنه، بلغ عدد الطلاب المرشحين (240793) طالب وطالبة وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن، كما وصل عدد الطلاب المرشحين للشهادات الفنية لكليات جامعية 22809 طالب، ومعاهد تابعة للوزارة هم 217984 طالب.