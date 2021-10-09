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"التعاون الإسلامي": الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار جازان جريمة حرب

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"التعاون الإسلامي": الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار جازان جريمة حرب "التعاون الإسلامي": الهجوم الحوثي الإرهابي على مطار جازان جريمة حرب
العثيمين يشدد على مساندة المنظمة لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن إدانة المنظمة بأشد العبارات لهجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على المدنيين في مطار الملك عبدالله في مدينة جازان بطائرة مسيرة (مفخخة).

وأكد الأمين العام مجدداً أن الهجوم على المطارات المدنية وتعريض حياة المسافرين الأبرياء للخطر عمل إرهابي جبان وجريمة حرب وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.

وشدد العثيمين على تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمدة من قبل ميليشيا الحوثي والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.منظمة التعاون الإسلامي ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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