أخبار عاجلة

وزيرة التخطيط: 3 سيناريوهات للنمو السكاني -
السيطرة علي حريق محدود يغرفة الصيانة بمجموعة سياحية بالغردقة -
كارتيرون يتفقد أرضية ستاد «نيايو الوطني» -
تصادم سيارة بعمود إنارة بطريق الصعيد الغربي بالمنيا دون أضرار بشرية -
طلب غريب من مانشستر يونايتد لـ«راشفورد» -
قطاع المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة يعقد المؤتمر الرابع -
البيت الفني للمسرح ينعى الدكتور فوزي فهمي -
ضبط 230 قطعة سلاح ناري و271 قضية مخدرات -
شهيد التختة الأولى بأكتوبر.. النيابة تحقق ومدير المدرسة يتهم أولياء الأمور بـ«تحريض أبنائهم» -
"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على جازان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أثناء مشاهدة مباراة و ليبيا .. مصرع شاب سقط من الطابق السابع في الجيزة

Print
أثناء مشاهدة مباراة مصر و ليبيا .. مصرع شاب سقط من الطابق السابع في الجيزة أثناء مشاهدة مباراة و ليبيا .. مصرع شاب سقط من الطابق السابع في الجيزة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي شاب مصرعه بمنطقة أبوالنمرس سقط من الدور السابع، أثناء تصليح «الدش» لمشاهدة مباراة منتخب وليبيا في تصفيات مساء أمس الجمعة، تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

كان قسم شرطة أبوالنمرس تلقى بلاغا بمصرع عامل إثر سقوطه من الطابق السابع، انتقل ضباط مباحث إلى مكان البلاغ وبالعثور تبين العثور على جثة «عبدالله. ج» 25 سنة، أسفل العقار محل الواقع مصاب بكسر متفرقة في جسده وعظام الجمجمة، وبالإضافة إلى تهشم بالرأس، الاستماع إلى أقوال أسرة المتوفي للتأكيد من عدم وجود شبة جنائي وراء الواقعة.

وتم نقل جثته المتوفي بقرار من النيابة العامة إلى مشرحة زينهم، وتم انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطالبت رجال المباحث بسرعة تحرياتها في الواقعة والكشف ملابساتها.

وقالت التحريات إن المتوفي صعود قبل مباراة منتخب مصر وليبيا بنصف الساعة إلى سطح العقار المقيم به لإصلاح الدش لمشاهدة المباراة منتخب مصر واختل توازنه وسقط جثة هامدة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قبل مناقشتها من «النواب».. تعرف على تفاصيل اتفاقية «المقر» بين مصر و«التعاون الإسلامي»

قبل مناقشتها من «النواب».. تعرف على تفاصيل اتفاقية «المقر» بين مصر و«التعاون الإسلامي»

شاهد.. الجيش المصري يظهر أقوى مقاتلاته في سماء البلاد

شاهد.. الجيش المصري يظهر أقوى مقاتلاته في سماء البلاد

وزيرة التخطيط تناقش مع سفير تايلاند جذب مستثمري بلاده إلى مصر

وزيرة التخطيط تناقش مع سفير تايلاند جذب مستثمري بلاده إلى مصر

باحث حقوقي: الخبرات المصرية في إدارة السدود وتشغيلها هي الأعلى والأكفأ (فيديو)

باحث حقوقي: الخبرات المصرية في إدارة السدود وتشغيلها هي الأعلى والأكفأ (فيديو)