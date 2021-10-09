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لقي شاب مصرعه بمنطقة أبوالنمرس سقط من الدور السابع، أثناء تصليح «الدش» لمشاهدة مباراة منتخب مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم مساء أمس الجمعة، تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

كان قسم شرطة أبوالنمرس تلقى بلاغا بمصرع عامل إثر سقوطه من الطابق السابع، انتقل ضباط مباحث إلى مكان البلاغ وبالعثور تبين العثور على جثة «عبدالله. ج» 25 سنة، أسفل العقار محل الواقع مصاب بكسر متفرقة في جسده وعظام الجمجمة، وبالإضافة إلى تهشم بالرأس، الاستماع إلى أقوال أسرة المتوفي للتأكيد من عدم وجود شبة جنائي وراء الواقعة.

وتم نقل جثته المتوفي بقرار من النيابة العامة إلى مشرحة زينهم، وتم انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطالبت رجال المباحث بسرعة تحرياتها في الواقعة والكشف ملابساتها.

وقالت التحريات إن المتوفي صعود قبل مباراة منتخب مصر وليبيا بنصف الساعة إلى سطح العقار المقيم به لإصلاح الدش لمشاهدة المباراة منتخب مصر واختل توازنه وسقط جثة هامدة.