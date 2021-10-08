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الأسمرات تحتفل بانتصارات أكتوبر

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الأسمرات تحتفل بانتصارات أكتوبر الأسمرات تحتفل بانتصارات أكتوبر

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة القاهرة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، احتفالية بنصر أكتوبر بقصر ثقافة تحيا بالأسمرات بحضور مدير عام الفرع، بدأت بمحاضرة بعنوان «الوعي الوطني لأبنائنا بالثورات التاريخية» للدكتورة بسنت البربري استشاري اجتماعي وتنموي والتي أكدت أن ذكرى انتصارات أكتوبر نستلهم منها آمال وطموحات مستقبل مشرق وحياة كريمة لكل مصري، كما تحدثت د. أميرة فاروق مدرب دولي وإعلامي عن أهمية حب الوطن والانتماء للأسرة والوطن، بجانب محاضرة عن «التنمية المستدامة وتمكين المرأة» للدكتورة منى عزت استشارى في تمكين الاقتصاد والاجتماع، تحدثت عن أهمية تمكين المرأة اقتصاديا من خلال إقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة على أهمية ذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ تلى ذلك عرض سينمائي لفيلم الممر.

نفذ القصر مجموعة من الورش الفنية احتفالا بهذه الذكرى منها «رسم على الوجه»علم مصر«، وأخرى لعمل ماكيت من الكارتون لمجسمات الطائرات الحربية، مع عرض غنائى لمواهب الأسمرات على مسرح القصر مثل بمصاحبة أهالى الاسمرات في الغناء، كما ناقشت مدير عام الفرع مع الأطفال الدروس المستفادة من حرب أكتوبر، مؤكدة على أن ذكرى انتصارات أكتوبر فخر لكل أبناء الشعب المصرى، وأوضحت ان استلهام هذه الذكرى كان دافعا لأبناء الأسمرات للعمل سويا في معركة الوعي والبناء والتنمية لترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة.

المصرى اليوم

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