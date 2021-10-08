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«اجري على الدكتور».. حسام موافي يكشف علاج الصرع ()

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«اجري على الدكتور».. حسام موافي يكشف علاج الصرع (فيديو) «اجري على الدكتور».. حسام موافي يكشف علاج الصرع ()

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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن من أعراض الصرع الإحساس بالدُوار وحدوث هبوط، وإغماء وغياب للوعي وتشنجات.

وأوضح حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أنه حال الشعور بتلك الأعراض يتوجب على المريض التوجه إلى طبيب المخ والأعصاب فورا دون تردد، وإجراء رسم مخ.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الصرع ليس مرضا خطيرا وعلاجه سهلا، لكن على المريض الذهاب إلى الطبيب للتأكد، موضحا أن التشنجات قد تكون سببها حالة نفسية.

وتابع حسام موافي أن التشنجات ترجع أسبابها أيضا إلى حدوث تغيرات في كيماوية الدم، مثل نقص الصوديوم والجلوكوز، مشيرا إلى أن الذي يعاني من التشنجات يجب أن يتأكد من رسم القلب وقياس كيماوية الدم.

المصرى اليوم

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