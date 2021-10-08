طلب إحاطة لوزيري الزراعة والأوقاف حول إيقاف صرف السمادة للأراضي التابعة للأوقاف

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تقدم النائب محمد الصمودي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة مقدم إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، وموجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التخطيط والمالية ورئيس جهاز التنظيم والادارة حول ازمة حملة الماجستير والدكتوراه.

وقال «الصمودي» في طلبه ان الازمة مح دراسة من الحكومة منذ 2011 خاص بمشروع القومي لتعيين اوائل الخريجين اسوة في عام 2003 إلا أنه لم يكتم إلا تعيين حملة الماجستير والدكتوراه في عام 2014 في حين ان كانت الموافقات على تعيين اوائل الخريجين سابقة على ذلك في يوليو 2014 أو حتى قبل صدور قانون الخدمة المدنية ورغم جهد هؤلاء المتفوقين والنابعين إلا ان حقهم يضيع الان.

وطالب النائب بمناقشة الطلب امام اللجنة المختصة بحضور الوزراء المعنين .

كما تقدم النائب بطلب احاطة اخر موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والاوقاف بشأن توقف صرف الاسمدة للأراضي الزراعية التابعة لوزارة الأوقاف .

و قال «الصمودى» في طلبه إن هيئة الاوقاف قامت بإيقاف صرف الأسمدة للأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف بالإضافة إلى ارتفاع القيمة الإيجاري وسددا الايجار على 3 دفعات سنوية وخاطبت الهيئة وزارة الزراعة بوقف صرف الاسمدة للأراضي المستأجرة وقد تعثر الأهالي في سداد الايجار نظرًا لإرتفاع القيمة الإيجارية خلال فترة بسيطة حيث تضاعفت عدة مرات في ظل تدنى أسعار المحاصيل الزراعية وكما أنه من المتعارف عليه في جميع الأراضي الزراعية أن سداد الإيجار يكون مرة واحدة في السنة في شهر نوفمبر موسم حصاد الأرز والقطن والمحاصيل الصيفية.

وطالب النائب بتخفيض القيمة الإيجارية للفدان وسداد القيمة الايجارية مرة واحدة في السنة في شهر نوفمبر وصرف الاسمدة دون النظر للدعاوى المتداولة بين الهيئة والمستأجرين .