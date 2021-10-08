طائرات مجهولة تستهدف عدد من المواقع في سماء سوريا

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أفادت وكالة الأنباء السورية منذ قليل أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف حمص، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وقال تلفزيون الإخبارية الرسمي السوري «عدوان إسرائيلي يستهدف المنطقة الوسطى ووسائط الدفاع الجوي تتصدى له».

في سياق متصل أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسيّرة مجهولة الهوية استهدفت مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال على الحدود العراقية.

وأفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن حرائق اندلعت في بعض المقرات العسكرية التابعة للميليشيات الإيرانية في محيط مشفى عائشة بمدينة البوكمال بريف دير الزور، ناجمة عن قيام طائرة مسيّرة مجهولة الهوية حتى الآن باستهداف المقرات العسكرية، تزامنًا مع سماع أصوات إطلاق رصاص بشكل مكثف في مدينة البوكمال في محاولة من قِبل الميليشيات الإيرانية استهداف المسيّرات عبر المضادات الأرضية، وسط حالة من الاستنفار تشهدها مدينة البوكمال الحدودية مع العراق بريف دير الزور.

وفي الـ 28 من سبتمبر المنصرم، نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الاستهداف الجوي من قبل طيران حربي لايزال مجهول الهوية، أدى إلى تدمير منصات لصواريخ أرض-أرض إيرانية الصنع، كانت الميليشيات التابعة لإيران قد نصبتها بمنطقة المزارع الواقعة ببادية الميادين والتي تعد أكبر تجمع للميليشيات في المنطقة، وأضافت المصادر بأن الاستهداف وشظايا الصواريخ تسببت بإصابة 12 شخص على الأقل من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، جرى نقلهم إلى مشفى الشفاء التابع للميليشيات ضمن مدينة الميادين، وسط فرض طوق أمني واستنفار كبير لهم في المنطقة.