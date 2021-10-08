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الكشف عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2021.. تعرف عليها

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الكشف عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2021.. تعرف عليها الكشف عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2021.. تعرف عليها
ضمت النجمين العربيين رياض محرز ومحمد صلاح

الكشف عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2021.. تعرف عليها

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الجمعة، قائمة من (30) لاعباً مرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لعام 2021، قبل نحو شهر على إعلان هوية الفائز.

وشهدت القائمة وجود النجمين العربيين الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح، مع غياب مفاجئ للمتألق المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وضمت القائمة، برفقة النجمين العربيين، كلاً من كريستيانو رونالدو وغريمه التقليدي ليونيل ميسي، إضافة إلى كريم بنزيمة وروبرت ليفاندوفسكي وسيزار أزبيليكويتا ونيكولا باريلا وليوناردو بانوتشي وجورجيو كليني وكيفن دي بروين.

وفيها أيضاً روبن دياز وجيانلويجي دوناروما وبرونو فيرنانديز وفيل فودين، برفقة إيرلينغ هالاند، وجورجينيو، وأنغولو كانتي مع هاري كين وسيمون كاير، وروميلو لوكاكو وزميله السابق لاوتارو مارتنيز.

ولم تخلُ القائمة من النجم الفرنسي كيليان مبابي، ولوكا مودرتيش وجيرارد مورينيو، وماسون ماونت، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، وبيدري برفقة رحيم ستيرلنغ ولويس سواريز.

وبعد حجب جائزة العام الماضي بسبب أزمة ، فإن الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي بقي يحمل اللقب حتى الآن، نظراً لفوزه بها للمرة السادسة عام 2019.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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