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إقبال كبير من الأطفال ذوي الإعاقة للمشاركة بجائزة "سلطان" لحفظ القرآن

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من خلال إدارات التعليم والجمعيات من داخل المملكة ودول مجلس التعاون

إقبال كبير من الأطفال ذوي الإعاقة للمشاركة بجائزة

بدأت الأمانة العامة لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة، تلقي طلبات المشاركين في النسخة 26 من الجائزة؛ حيث أقبلت إدارات التعليم وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، ومراكز رعاية الأطفال ذوي الإعاقة الحكومية والأهلية داخل المملكة، بالإضافة إلى الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي لترشيح ممثليها من المتسابقين والمتسابقات للمشاركة في فعاليات الجائزة التي تنظمها جمعية الأطفال ذوي الإعاقة.

وتفصيلًا: أشار الأمين العام للجائزة عبدالعزيز السبيهين إلى وجود إقبال ملموس هذا العام من المؤسسات التعليمية والجهات الخيرية، بترشيح أعداد كبيرة من الأطفال ذوي الإعاقة الراغبين في المشاركة في فعاليات الجائزة، في ظل النجاح المتميز الذي تحققه عامًا بعد عام.

وبيّن "السبيهين" أنه من المؤمل التوسع في الاحتفال بالفائزين هذا العام في ظل الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من .

ونوه إلى الدعم المميز الذي يوليه الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز – رئيس مجلس إدارة الجمعية - راعي الجائزة منذ انطلاقتها وعلى مدى 26 عامًا؛ حيث بادر بإنشاء هذه الجائزة وتمويلها ابتغاء ما عند الله من الثواب، وللإسهام في رعاية تلك الفئة من خلال تشجيعها وتحفيزها على حفظ كتاب الله الكريم بهدف غرس الإيمان والطمأنينة والاستقرار النفسي لهم، والذي بدوره انعكس بحمد الله على ارتفاع مستوى الحفظ لدى الطلاب، وتحسن الأداء في قراءات كثير من المشاركين وابتكار وسائل وطرق تعينهم على حفظ كتاب الله الكريم.

ويشترط في قبول المشاركين في الجائزة ألا يتجاوز عمر المشارك خمسة عشر عامًا، علمًا بأن آخر موعد لقبول الطلبات هو يوم الخميس 28/8/1443هـ الموافق 31/3/2022م.

ويمكن التواصل مع سكرتارية الجائزة على هاتف رقم 0118807044 أو البريد الإلكتروني: quran@dca.org.sa .

إقبال كبير من الأطفال ذوي الإعاقة للمشاركة بجائزة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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