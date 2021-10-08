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منظمات يهودية متطرفة تدعو إلى اقتحام الأقصى الأحد المقبل

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منظمات يهودية متطرفة تدعو إلى اقتحام الأقصى الأحد المقبل منظمات يهودية متطرفة تدعو إلى اقتحام الأقصى الأحد المقبل

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نشرت منظمات «الهيكل» إعلانا عبر صفحاتها، دعت فيه المستوطنين لتنفيذ قرار المحكمة «بإداء الصلوات» في الأقصى خلال الاقتحامات اليهودية.

وجاء ذلك بعد يوم من قرار محكمة الصلح الذي اعتبر فيه أن صلاة اليهود في المسجد الأقصى «عملا مشروعا لا يمكن تجريمه» ما دامت تلك الصلوات صامتة، حسب تقرير لوكالة معا الفلسطينية اليوم الجمعة.

ودعت «مدرسة جبل المعبد الدينية» المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى ابتداء من صباح الأحد يوميا لأداء الصلوات والطقوس، حيث قامت يتعديل برنامج اقتحاماتها اليومي ليتضمن الصلوات والطقوس بدلاًمن الاقتحام المجرد.

ونبه التقرير إلى أن برنامج الاقتحامات اليومي للأقصى صار يتم من خلال: صلاة الصباح، دراسة معمقة لأحكام «جبل المعبد»، صلاة «منحة» التوراتية.

ونشرت منظمة «بيدينو» المتطرفة واتحاد منظمات المعبد، إعلانا يطالب شرطة الاحتلال بالامتثال للحكم بعد أن حاولت استئنافه لكن المحكمة ردت استئناف الشرطة.

وجاء قرار محكمة الصلح الذي أصدرته القاضية اليمينية بيلها يهالوم في إطار رفع أمر المنع عن الحاخام أرييه ليبو الذي أدى مع تلاميذه طقوسا جماعية علنية متكررة في المسجد الأقخلال موسم الأعياد اليهودية شهر سبتمبر الماضي، وقد أسقطت القاضية عنه قرار المنع من دخول الأقصى وأمرت شرطة الاحتلال بتمكينه من اقتحامه.

المصرى اليوم

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