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يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن المحاميين الذين تولوا قضايا نادي الزمالك الودية، ليسوا على مستوى النادي الأبيض.

وقال حمادة أنور، في تصريحات خلال برنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«هناك مشكلة في المحاميين الذين تولوا ملف قضية التونسي حمدي النقاز، واقترحوا على الإدارة التعاقد مع اللاعب لتفادي العقوبات، ورطوا الزمالك، لأن النادي بذلك أصبح ملزمًا بدفع مقابل مالي للاعب، حتى بعد الحكم لصالح الزمالك في القضية».

وأضاف :«كلنا كنا نعلم أن الزمالك هو لديه الحق في قضية النقاز، ولكن المحامي السابق، هو الذي قصر في القضية لذلك فاز اللاعب بها»، مضيفًا :«المحامون الحاليين اقترحوا على اللجنة التعاقد مع اللاعب لتفادي العقوبات»

وتابع :«للأسف الزمالك وافق على عودة النقاز، وتعاقد معه بمرتب ضعف الذي كان يتقاضاه في الفترة الأولى له مع النادي، وفي النهاية الزمالك لن يستطيع الاستفادة من خدمات اللاعب لمدة موسم كامل، بعد قرار وقف القيد»،

وأكمل :«المحامون (دبسوا) الزمالك في صفقة (لا هتقدم ولا هتأخر)»، مضيفًا :«تعاقد الزمالك مع اللاعب التونسي ضيع حقوقه بعد الحُكم النهائي، في مطالبة اللاعب بالحصول على تعويض لأنه تركه النادي وتعاقد مع نادي اخر قبل انتهاء عقده».