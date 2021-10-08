بعد انقطاع 8 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية من ليبيا إلى مطار القاهرة غدا

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، استئناف رحلاتها الجوية إلى مطار القاهرة الدولي، بعد توقف دام 7 سنوات، اعتبارًا من غد السبت، من المقرر أن تصل أولى رحلات الشركة من مطار معيتيقة الدولي إلى مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم بمطار القاهرة الدولي، بحسب ما نقلت قناة العربية.

تلقي مطار القاهرة الدولي خطابًا من الخطوط الجوية الليبية، يؤكد وصول أول رحلة لها غدٍ السبت، طائرة طراز آيرباص 330، رحلة رقم LN 202 وعليها 255 راكبًا، كما تغادر بعد هبوطها المطار بحوالي ساعة ونصف رحلة رقم 203 وعليها 250 راكبًا عائدة إلى مطار معتيقية الدولي.

وطلبت الخطوط الليبية من مطار القاهرة الدولي إعداد احتفال بوصول أول رحلة، من خلال مدافع المياه التي تستقبل الطائرة علب مهبط المطار، وهو الإجراء الدولي المتعارف عليه في افتتاح خطوط الطيران الجديدة، أو استئناف الرحلات بعد فترة توقف طويلة.

وعلقت السلطات المصرية الطيران المباشر بين مطار القاهرة الدولي والمطارات الليبية، في أواخر عام 2014، على خلفية الحروب والاشتباكات وتدهور الوضع الأمني بعدة مدن ليبية، لتقتصر الرحلات على مطار برج العرب بالإسكندرية.