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معروضات شمال سيناء فى معرض تراثنا بالقاهرة

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معروضات شمال سيناء فى معرض تراثنا بالقاهرة معروضات شمال سيناء فى معرض تراثنا بالقاهرة

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تم تجهيز معروضات محافظة شمال سيناء واستعدادها لاستقبال الزائرين عقب افتتاح السيد الرئيس لمعرض «تراثنا» غدا، والمقام في القاهرة خلال الفترة من 9 حتى 15 أكتوبر الجارى في مركز للمعارض الدولية بالتجمع الخامس .

وأكد طارق الشوربجى مسؤول الخدمات الغير مالية في فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء أنه تم تسكين العارضين في الأماكن المخصصة لهم داخل المعرض.. منوها إلى أن محافظة شمال سيناء تشارك بعدد 30 عارضا من الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الممولة من الجهاز.. منها عدد 27 عارضا لمنتجات الحرف البدوية والتراثية والمشغولات اليدوية من منتجات البيئة، وعدد 3 عارضين للمنتجات الغذائية التي تشمل: زيت الزيتون والدقة والزعتر والعطارة من الأعشاب الطبية والنباتات العطرية التي تتميز بها سيناء .

وأضاف أنه تم تقديم عدة تسهيلات للعارضين والمشاركين في المعرض بالتنسيق بين آمال زيدان رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء ومحافظة شمال سيناء تشجيعا لهم، ومن بينها تخفيض قيمة المشاركة بنسبة 50 % إلى جانب توفير الاقامة للعارضين والمشاركين في المعرض .

وأشار إلى أنه للمرة الثالثة تشارك محافظة شمال سيناء في معرض: «تراثنا».. حيث سبق اشتراكها خلال العامين الماضيين، ولقيت منتجات المحافظة اعجاب المسئولين، واقبالا كبيرا من المواطنين رواد المعرض .

المصرى اليوم

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