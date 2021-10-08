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بعثة الجامعة العربية تلتقي بوفد منظمات المجتمع المدني العراقي

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بعثة الجامعة العربية تلتقي بوفد منظمات المجتمع المدني العراقي بعثة الجامعة العربية تلتقي بوفد منظمات المجتمع المدني العراقي

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اجتمع رئيس بعثة جامعة الدول العربية السفير د. سعيد أبوعلى والوفد المرافق مع قيادات مؤسسات المجتمع المدني العراقي المنضوية في إطار الرقابة الوطنية للرقابة على الانتخابات البرلمانية برئاسة هوكر شاتو وذلك في إطار التنسيق والتبادل وفي ضوء أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات البرلمانية.

وأفاد بيان صاد ر عن بعثة جامعة الدول العربية «أن دكتور سعيد أبوعلى عرض خلال الاجتماع لطبيعة دور بعثة الجامعة ومشاركتها في مراقبة الانتخابات تلبية لدعوة من السلطات العراقية المختصة انطلاقاً من حرص الجامعة على إنجاح هذا المسار الديمقراطي بكل شفافية ونزاهة تعبر عن إرادة الشعب العراقي، استمع ومرافقيه إلى مداخلات شاملة من قيادات الشبكة العراقية تشرح أبعاد الدور وما تبذله الشبكة من جهود وتوفره من وسائل لمساهمة فعالة وواسعة في أعمال المراقبة في مختلف مراحل العملية الانتخابية بتنسيق مع السلطات المختصة».

ووفق البيان «فقد عبر الجانبان عن تطلع مشترك في نجاح هذه العملية المفصلية وتحقيق أهدافها لخير ومصلحة العراق من خلال الالتزام الكامل بتطبيق التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية وانفاذ تدابيرها الإجرائية والتقنية وعن تكامل الدور في مراقبة مراحل الانتخابات بكافة أبعادها السياسية والقانونية والإعلامية والإجرائية التقنية وتم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون، حيث أبدت الشبكة تقديرها الكبير لمشاركة الجامعة العربية في المراقبة واستعدادها لاستمرار التعاون والتنسيق في العمليات الانتخابية العربية لمواصلة تطويرهذه التجربة الديمقراطية».

المصرى اليوم

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