صحيفة تكشف دخل محمد صلاح من انستجرام فقط .. لن تصدق عائد المنشور الواحد

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كشفت صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية عن دراسة حديثة أعلنت خلالها عائدات المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي من نشر صور أو منشورات إعلانية عبر موقع تداول الصور إنستجرام.

ووفقا للصحيفة، موقع «Myprotei» انتهى من دراسة أكدت أن المصري محمد صلاح يحتل المركز الثالث من حيث الأعلى دخلا من وسائل التواصل الاجتماعى.

وقالت الصحيفة إن دخل صلاح بلغ 189 ألف جنيه إسترليني لكل منشور، بعدما وصل متابعوه لأكثر من 44 مليون شخص حول العالم.

وذكرت الصحيفة أن الموقع الذي أعلن الدراسة متخصص في إحصائيات مواقع السوشيال ميديا.

وتابعت: في حال إذا شارك محمد صلاح منشورًا واحدًا مدعومًا شهريًا، فيمكنه كسب 2.3 مليون جنيه إسترليني سنويًا، في حين أن النشر الأسبوعي سيرتفع هذا الرقم إلى 9.9 مليون إسترليني.

وأضافت الصحيفة البريطانية أنه وبمقارنة بقية لاعبي ليفربول، كان التالي هو روبرتو فيرمينو (55900 جنيه إسترليني لكل منشور)، يليه فيرجيل فان دايك (46.010 جنيهات إسترلينية لكل منشور) وساديو ماني (37.410 جنيهات إسترلينية لكل منشور).

وبلغ متوسط ​​تكلفة المنشور الواحد للاعبي ليفربول 21.266 جنيهًا إسترلينيًا، في حين أن الفريق لديه إمكانية ربح مجتمعة تبلغ 552.916 جنيهًا إسترلينيًا لكل منشور.

وواصل التقرير بعد عودته المتوقعة إلى مانشستر يونايتد، يتصدر كريستيانو رونالدو قائمة أغنياء الدوري الإنجليزي الممتاز 2021/22، مع وجود أكثر من 350 مليون متابع، يمكن لرونالدو أن يكسب مبلغًا ضخمًا يبلغ 1.505.000 جنيه إسترليني للمنشور الواحد، أي ما يقرب من أربعة أضعاف راتبه الأسبوعي الذي يبلغ 385000 جنيه إسترليني.

ستكسبه مشاركة واحدة شهريًا راتبًا سنويًا قدره 18 مليون جنيه إسترليني، في حين أن النشر الأسبوعي سيكسبه 78 مليون إسترليني.

وفي المركز الثاني يذهب إلى زميل رونالدو في مانشستر يونايتد، بول بوجبا من خلال 48.4 مليون متابع على إنستجرام.

ويمكن أن يربح بول بوجبا 2.4 مليون جنيه إسترليني للمشاركة الواحدة شهريًا، حيث يرتفع إلى 10.822.240 جنيهًا إسترلينيًا للمرة الأسبوعية.