أخبار عاجلة

"سكني" يُعلن استفادة 160 ألف أسرة حتى سبتمبر 2021 -
إمام المسجد النبوي يحذر من الجرأة والإصرار على المعاصي -
فرّ وسلّمه والده والنيابة تفرج عنه بكفالة.. حدث يدهس مواطناً فيقتله بمكة -
شاهد.. الجيش المصري يظهر أقوى مقاتلاته في سماء البلاد -
الجيزة: رصف شارع مدكور بالعمرانية -
طلب عاجل من الأهلي لاتحاد الكرة بشأن مباراة القمة -
شيلونجو ينتظم في تدريبات الإسماعيلي -
الجيزة: إزالة عقار شديد الخطورة بالحوامدية حفاظاً على سلامة المواطنين (فيديو) -
مشاهدة ليفربول ضد واتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي .. محمد صلاح يقود الريدز -
رئيس جامعة عين شمس يتسلم تكريم التصنيف الدولي في حفل دولي بالامارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

صحيفة تكشف دخل محمد صلاح من انستجرام فقط .. لن تصدق عائد المنشور الواحد

Print
صحيفة تكشف دخل محمد صلاح من انستجرام فقط .. لن تصدق عائد المنشور الواحد صحيفة تكشف دخل محمد صلاح من انستجرام فقط .. لن تصدق عائد المنشور الواحد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشفت صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية عن دراسة حديثة أعلنت خلالها عائدات المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي من نشر صور أو منشورات إعلانية عبر موقع تداول الصور إنستجرام.

ووفقا للصحيفة، موقع «Myprotei» انتهى من دراسة أكدت أن المصري محمد صلاح يحتل المركز الثالث من حيث الأعلى دخلا من وسائل التواصل الاجتماعى.

وقالت الصحيفة إن دخل صلاح بلغ 189 ألف جنيه إسترليني لكل منشور، بعدما وصل متابعوه لأكثر من 44 مليون شخص حول العالم.

وذكرت الصحيفة أن الموقع الذي أعلن الدراسة متخصص في إحصائيات مواقع السوشيال ميديا.

وتابعت: في حال إذا شارك محمد صلاح منشورًا واحدًا مدعومًا شهريًا، فيمكنه كسب 2.3 مليون جنيه إسترليني سنويًا، في حين أن النشر الأسبوعي سيرتفع هذا الرقم إلى 9.9 مليون إسترليني.

وأضافت الصحيفة البريطانية أنه وبمقارنة بقية لاعبي ليفربول، كان التالي هو روبرتو فيرمينو (55900 جنيه إسترليني لكل منشور)، يليه فيرجيل فان دايك (46.010 جنيهات إسترلينية لكل منشور) وساديو ماني (37.410 جنيهات إسترلينية لكل منشور).

وبلغ متوسط ​​تكلفة المنشور الواحد للاعبي ليفربول 21.266 جنيهًا إسترلينيًا، في حين أن الفريق لديه إمكانية ربح مجتمعة تبلغ 552.916 جنيهًا إسترلينيًا لكل منشور.

وواصل التقرير بعد عودته المتوقعة إلى مانشستر يونايتد، يتصدر كريستيانو رونالدو قائمة أغنياء الدوري الإنجليزي الممتاز 2021/22، مع وجود أكثر من 350 مليون متابع، يمكن لرونالدو أن يكسب مبلغًا ضخمًا يبلغ 1.505.000 جنيه إسترليني للمنشور الواحد، أي ما يقرب من أربعة أضعاف راتبه الأسبوعي الذي يبلغ 385000 جنيه إسترليني.

ستكسبه مشاركة واحدة شهريًا راتبًا سنويًا قدره 18 مليون جنيه إسترليني، في حين أن النشر الأسبوعي سيكسبه 78 مليون إسترليني.

وفي المركز الثاني يذهب إلى زميل رونالدو في مانشستر يونايتد، بول بوجبا من خلال 48.4 مليون متابع على إنستجرام.

ويمكن أن يربح بول بوجبا 2.4 مليون جنيه إسترليني للمشاركة الواحدة شهريًا، حيث يرتفع إلى 10.822.240 جنيهًا إسترلينيًا للمرة الأسبوعية.

محمد صلاح خلال مباراة ليفربول و مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الجيزة: رصف شارع مدكور بالعمرانية

الجيزة: رصف شارع مدكور بالعمرانية

طلب عاجل من الأهلي لاتحاد الكرة بشأن مباراة القمة

طلب عاجل من الأهلي لاتحاد الكرة بشأن مباراة القمة

شيلونجو ينتظم في تدريبات الإسماعيلي

شيلونجو ينتظم في تدريبات الإسماعيلي

الجيزة: إزالة عقار شديد الخطورة بالحوامدية حفاظاً على سلامة المواطنين (فيديو)

الجيزة: إزالة عقار شديد الخطورة بالحوامدية حفاظاً على سلامة المواطنين (فيديو)