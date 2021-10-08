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المصري كيدز.. نجوم على الطريق: كمال المعتز بالله كمال.. مايسترو «يد الترسانة»

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المصري كيدز.. نجوم على الطريق: كمال المعتز بالله كمال.. مايسترو «يد الترسانة» المصري كيدز.. نجوم على الطريق: كمال المعتز بالله كمال.. مايسترو «يد الترسانة»

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«كل من حوله شهد له بأنه سيكون نجم جيله وبطل المستقبل».. هكذا وبموهبة فريدة وشخصية حساسة وملامح بريئة.. نجح كمال المعتز بالله كمال، الطالب فى الصف السادس الابتدائى بمدرسة النهضة التجريبية للغات فى الجيزة، أن يلفت أنظار الجميع إليه بعد أن أثبت مهارة شديدة فى لعبة كرة اليد فى فريق الترسانة، حتى إن البعض أطلق عليه لقب «المايسترو»، لبراعته فى المراوغة والتسليم للزملاء والتسديد المتقن.

كمال الذى يشارك مع فريقه الدورى بداية من 15 أكتوبر الجارى، يقول عنه والده المعتز بالله كمال، المفتش المالى والإدارى بإدارة التفتيش الفنى بوزارة الأوقاف، إن اسمه على مسمى وإنه يكسب ود واحترام وإعجاب الآخرين سريعا، لأدبه الجم واحترامه للجميع وحبه لمد يد المساعدة لكل من يحتاجها دون أى مقابل، ويتنبأ له بأن يكون أحد أبطال منتخب فى كرة اليد يوماً ما.. مواهب كمال لا تتوقف عند حد كرة اليد، بحسب شقيقته دنيا المعتز بالله كمال، الطالبة بكلية اللغات والترجمة قسم ألمانى بجامعة مصر، التى تقول إنه مغرم بالموسيقى والرسم بس بسيط ميش موهبة ونفسه يكون مهندس بترول، أما عمته مروة كمال، المعلمة بمدرسة نور الإسلام، فترى أن من أهم سمات كمال اعتماده على نفسه، واعتداده الشديد بكبريائه، أما شقيقته فرح المعتز بالله كمال، الطالبة فى الثانوية العامة علمى ، فتصف كمال بأنه «مثالى»، وتعتبر أن أهم صفاته إتقان كل ما يقوم به رغم صغر سنه.

كمال سبق له اللعب فى نادى الخمايل بالشيخ زايد، ولعب مع فريق ٢٠٠٨ مع الكابتن حازم عواض فى دورى العام الماضى، قبل أن ينتقل إلى الترسانة، أما من يعترف بفضلهم كمال فهم والده ووالدته وأسرته الصغيرة وجدته، إلى جانب مدربه يوسف على.

المصرى اليوم

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